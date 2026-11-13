В Татарстане обновили 804 км инженерных сетей с 2021 года

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Объем финансирования инвестиционных программ коммунальных организаций вырос с 13 до 40 млрд рублей в Татарстане с 2021 года. За это время количество таких программ увеличилось с 30 до 79, а специалисты обновили 804 км инженерных сетей. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов на Международной строительной неделе БРИКС.

Он выступил на панельной дискуссии о модернизации коммунальной инфраструктуры и эффективном управлении инвестициями. Гайнутдинов рассказал о влиянии неэффективных проектных и строительных решений на тарифы.

В 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры по федеральным и республиканским программам предусмотрено 15,72 млрд рублей. Еще 40,55 млрд рублей направят на эти цели в рамках инвестиционных программ регулируемых организаций. Таким образом, общий объем финансирования превысит 56 млрд рублей.

Гайнутдинов подчеркнул, что важно не только увеличивать вложения, но и следить за эффективностью каждого проекта. После ввода объектов в эксплуатацию возникают постоянные расходы на обслуживание, ремонт и электроэнергию. В дальнейшем их учитывают при формировании тарифов. Поэтому ресурсоснабжающим организациям необходимо не только обновлять сети, но и повышать производительность, рациональнее использовать ресурсы и сокращать издержки.

По словам главы Госкомитета, каждый проект должен быть технически обоснован, соответствовать потребностям территории и давать конкретный результат. Это позволит повышать надежность коммунальных услуг и не допускать необоснованного роста тарифной нагрузки на потребителей.

В своем выступлении Гайнутдинов обозначил три основных направления работы ведомства.

Первое – оценка влияния строительства и реконструкции коммунальных объектов за счет бюджета на будущие тарифы. Госкомитет подготовил заключения по 162 объектам водоснабжения и водоотведения, а также 18 объектам теплоснабжения. Это помогает выявлять дублирующие работы и заранее оценивать расходы на содержание инфраструктуры.

Второе направление – контроль правил технологического присоединения. Госкомитет проверил подключение 83 объектов, оценив условия присоединения, применяемые тарифные ставки и выбор ресурсоснабжающих организаций. Такая работа помогает эффективнее использовать существующие мощности и увеличивать объем поставляемых ресурсов.

Третье – повышение результативности инвестиционных программ. Для оценки их эффективности предлагают учитывать количество отключений на километр сети, среднее время устранения аварий и степень физического износа оборудования.

Отдельное внимание уделяют учету коммунальных объектов и технической экспертизе. С 2024 года Госкомитет систематизирует информацию об их характеристиках. В дальнейшем эти данные планируют использовать при подготовке проектов реконструкции и модернизации.

Техническая экспертиза позволит еще до включения мероприятий в инвестиционные программы оценивать обоснованность проектных решений, надежность оборудования, энергоэффективность и перспективы развития инфраструктуры. Это поможет отсеивать неэффективные проекты до того, как расходы на них повлияют на тарифы.

Работу ведут совместно с республиканскими органами власти, муниципалитетами, ресурсоснабжающими организациями и застройщиками.