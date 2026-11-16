На развитие дорожной сети Казани в 2026 году направили свыше 27 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На развитие, ремонт и благоустройство дорожной сети столицы Татарстана в 2026 году суммарно направили более 27 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По словам докладчика, на ремонт дорожной сети направили 18,2 млрд рублей. Кроме того, 890 млн рублей оказалось выделено на ремонт ливневых канализаций, почти 3,5 млрд рублей – на строительство и реконструкцию дорожных объектов, а еще 4,6 млрд – на программу «Наш двор». В совокупности ремонт и строительство охватили 204 участка дорог.

«Благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, поддержке республики и лично Раиса РТ Рустама Минниханова нам удается сохранять высокие темпы по ремонту дорог. 130 километров дорог привели в порядок в этом году. И эта работа заметна автомобилистам, пешеходам и гостям нашего города», – прокомментировал приведенную статистику мэр Казани Ильсур Метшин.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.