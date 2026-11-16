Более 107 тыс. жителей Татарстана прошли онлайн-зачет по финансовой грамотности

Более 107 тыс. жителей Татарстана приняли участие в IX Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Он проходил с 6 по 27 октября 2026 года. Семейный зачет объединил более 2,7 тыс. команд из республики, сообщает пресс-служба Банка России.

Отдельно организовали олимпиадный зачет для школьников. Его победителями стали 47 учащихся из Татарстана. Они смогут побороться за победу в финале Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» НИУ ВШЭ по профилю «Финансовая грамотность». Победители олимпиады получают льготы при поступлении в вузы.

Управляющий Отделением – Национальным банком по Татарстану Марат Шарифуллин отметил, что в этом году интерес жителей республики к финансовой грамотности вырос: участников стало вдвое больше, чем годом ранее.

По его словам, взрослые лучше всего справились с заданиями о сбережениях и защите от финансовых ловушек, но затруднились с вопросами об открытии собственного дела. Школьники уверенно выполнили задания по информационной безопасности и налогам, а сложнее всего им дались темы инвестирования и страхования.

Всего в онлайн-зачете по всей России приняли участие более 2,5 млн человек и свыше 100 тыс. семейных команд.