В Менделеевск по Каме доставили дебаркадер из Шеланги

Фото: пресс-служба Менделеевского района

В Менделеевске пришвартовали плавучий причал, который прибыл по Каме из села Шеланга. Доставку организовало АО «Флот Республики Татарстан». Кадрами прибытия дебаркадера поделился глава района Роберт Искандаров в своем канале в мессенджере «МАКС».

Дебаркадер построили в 1961 году. Ранее он обслуживал пассажиров в Шеланге, теперь после ремонта и подготовки необходимой инфраструктуры его планируют использовать в Менделеевске. Причал позволит принимать пассажирские суда, в том числе скоростные «Метеоры».

В планах района – включить Менделеевск в речной маршрут Казань – Набережные Челны. Первых пассажиров рассчитывают принять уже в навигацию 2027 года.

«Для Менделеевска это важный шаг к возрождению речного сообщения. Наша история неразрывно связана с Камой, и сегодня мы постепенно возвращаем реке ее транспортное и туристическое значение. Рассчитываем, что речные маршруты станут дополнительной возможностью как для жителей, так и для гостей нашего города», – отметил Роберт Искандаров.

В 2027 году Менделеевск отметит 60-летие. Развитие речного сообщения станет частью планов по обновлению городской инфраструктуры и туристического потенциала района.