Встреча научно-популярного проекта «Ночная кафедра» пройдет в Казани 18 ноября. Ее организуют на площадке кампуса «Школы 21» совместно с Казанским федеральным университетом.

В программе – обсуждение влияния искусственного интеллекта на мышление, обучение и принятие решений, мастер-класс по работе в Figma, книжный клуб о сказочных принцессах и лекция об истории видеоигр как вида искусства. После лекции участники смогут сыграть в известные игры.

Встреча начнется в 17:30 по адресу: улица Спартаковская, 2, корпус 2. Для участия необходима предварительная регистрация.