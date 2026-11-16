ДОСААФ Татарстана развивает детский картинг в четырех районах республики

В четырех районах Татарстана работают картинг-центры ДОСААФ, где школьники осваивают основы технического спорта. Также в республике действуют Центральный аэроклуб и спортивно-технический клуб «Центр».

Картинг-центры открыты в Тюлячинском, Лениногорском, Балтасинском и Кукморском районах. В Тюлячах бесплатно занимаются 34 ребенка в возрасте от 9 до 18 лет. Сначала воспитанники изучают устройство двигателя и учатся его разбирать и собирать, затем переходят к управлению картом. Топливо, масло и запчасти предоставляет местная организация ДОСААФ.

«Для юных спортсменов это отличная площадка, чтобы познакомиться с техническим творчеством, развить быстроту и ловкость. Здесь можно с раннего возраста освоить правила дорожного движения и технику безопасности. Такие кружки прививают детям любовь к технике и закладывают прочную основу для того, чтобы в будущем они стали ответственными водителями», – пояснил руководитель Тюлячинской местной организации ДОСААФ Республики Татарстан Раис Нуртдинов.

Юные картингисты участвуют в соревнованиях в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и других населенных пунктах республики. В Тюлячах ежегодно проводят межрайонные состязания с участием команд из шести-семи соседних районов.

В Казани школьники могут посещать спортивно-технический клуб «Центр», где осваивают начальные навыки стрельбы в интерактивном тире, участвуют в турнирах, изучают основы первой помощи и знакомятся с историей ДОСААФ в музее организации.

Авиационную подготовку обеспечивает Центральный аэроклуб ДОСААФ России. Здесь готовят спортсменов-летчиков, планеристов и парашютистов.

10 февраля 2027 года ДОСААФ Татарстана исполнится 100 лет.