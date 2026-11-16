В Казани пройдет XIV Зимний книжный фестиваль «Смены»

В Национальной библиотеке Татарстана 5 и 6 декабря состоится XIV Зимний книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена». В этом году мероприятие приурочено к 13-летию институции.

В рамках фестиваля организуют книжную ярмарку с участием более 200 издательств. Среди них – «Альпина», «МИФ», «Самокат», «НЛО», Ad Marginem, «Подписные издания», которое впервые присоединится к событию, «Детская литература» и «ТАТМЕДИА». Посетителям предложат новинки сезона со скидками.

Также запланирована публичная программа с лекциями и дискуссиями о книгоиздании, философии, архитектуре и музыке. Среди заявленных спикеров – Максимилиан Неаполитанский, Дмитрий Мартынов, Евгений Асс и Дмитрий Ренанский. Впервые на фестивале будут работать три лектория.

В программу войдут и специальные проекты: лекторий «Инде. Татар», посвященный татарской культуре, кинофестиваль «Пробелы» о Востоке в советском кино и татарских сказках, выставка «Художественное освоение нефти» об Альметьевске, театральная программа к Велимиру Хлебникову, а также презентация итогов подростковой школы «Новая Смена».

Кроме того, гостям представят новую коллекцию «Кустода», в которую вошли краеведческие книги иностранцев о России.

Фестиваль пройдет в Национальной библиотеке Республики Татарстан.