Аксубаево получит 50 млн рублей за победу во всероссийском конкурсе

Аксубаево стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2026», заняв первое место в I категории. На федеральном уровне отметили проект по благоустройству территории вокруг общественного пространства «Майдан».

Проект предусматривает создание современной площадки для проведения национальных праздников, спортивных мероприятий и семейного отдыха. Здесь оборудовали сцены, амфитеатр, беседки, футбольное поле, лыжную базу и детскую площадку, проложили асфальтированную дорогу, установили освещение, видеонаблюдение и систему оповещения.

В дальнейшем территорию планируют развивать. Грант в размере 50 млн рублей намерены направить на создание экологического парка с прогулочными маршрутами, зонами отдыха, национальными подворьями и благоустроенной пляжной зоной.

Глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов в беседе с «Татар-информом» отметил, что победа стала признанием работы муниципальной команды и подтверждением правильности выбранного направления развития.

«Татарстан всегда силен по всем заявкам, и мы это доказали, в том числе через наш муниципальный район», – подчеркнул он.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится для выявления и распространения успешного опыта решения вопросов местного значения. В этом году на него поступило почти 1,3 тыс. заявок из 33 регионов страны. Общий призовой фонд составил 1 млрд рублей.