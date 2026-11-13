Эксперты рассказали, как помогать детям справляться с тревогой во время ЧС

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Конференция, посвященная организации психологической помощи во время воздушной тревоги и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прошла в Казани. Встречу провели в Центре уникального мастерства, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Участники обсудили, как помогать детям, подросткам и молодежи справляться с тревогой, организовывать психологическое сопровождение в школах и координировать работу специалистов во время чрезвычайных ситуаций.

В конференции участвовали представители федеральных и региональных ведомств, психологи, специалисты МЧС России, эксперты в области психического здоровья и представители некоммерческих организаций. Модератором выступила член Совета при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка, эксперт Комитета Госдумы по просвещению Анастасия Ковалева.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что психологическая поддержка особенно важна при эвакуации детей из образовательных учреждений из-за угрозы ракетной опасности. По его словам, необходимо не только организовать эвакуацию и размещение в укрытиях, но и учитывать эмоциональное состояние детей, помогать им справляться со страхом и тревогой.

Он также подчеркнул, что взрослые сами испытывают стресс, поэтому специалисты должны действовать согласованно, знать общий порядок работы и поддерживать друг друга. Конференция стала площадкой для обмена опытом и выработки практических рекомендаций.

Директор Московского НИИ психиатрии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук Роман Ахапкин рассказал о влиянии длительного ожидания возможной угрозы на психическое здоровье. Он обратил внимание, что дети и подростки особенно уязвимы перед стрессом: переживания могут отражаться на их поведении, сне и эмоциональном состоянии.

Среди факторов, помогающих справляться с тревогой, эксперт назвал привычный распорядок дня, стабильную школьную обстановку и поддержку взрослых. При этом страх и тревога в опасной ситуации являются естественными реакциями и сами по себе не свидетельствуют о психическом расстройстве. Решение о необходимости специализированной помощи должно приниматься после профессиональной оценки состояния человека.

Начальник Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Дарья Пароль представила опыт работы с пострадавшими во время чрезвычайных ситуаций. Она рассказала о взаимодействии психологов МЧС, школьных специалистов, социальных служб и волонтеров, а также об организации помощи детям после происшествий.

По словам эксперта, психологическое сопровождение школьников должно охватывать не только самих детей, но и педагогов, родителей и одноклассников. Такая работа помогает вернуть детям ощущение стабильности и безопасности. Особое значение имеет подготовка взрослых, поскольку их поведение влияет на то, как дети воспринимают происходящее.

Также своими наработками поделились директор Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Развитие» ЛНР Елена Барабан и президент профессионального объединения «Союз психопомощи» Анна Данилова. Они представили региональные модели психологической поддержки и обсудили роль профессиональных объединений и НКО в оказании помощи населению.

В завершение участники рассмотрели практические способы поддержки детей и молодежи, взаимодействие школ с профильными службами и подготовку специалистов к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Развитие программ психологической поддержки соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».