ЕС ввел санкции против «ТАИФ-НК», а также пяти банков и нефтяной компании из РТ

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Европейский Союз в рамках расширения санкций против России ввел ограничительные меры против семи компаний, связанных с Татарстаном. Решение о введении рестрикций опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В частности, санкции введены против АО «ТАИФ-НК» и ЗАО «Ямбулойл». Последняя компания оказывает услуги по операторскому обслуживанию при добыче нефти и газа (в частности, речь идет о мониторинге и оптимизации добычи с использованием существующей инфраструктуры без расширения площадей разработки).

Кроме того, под рестрикции попали пять татарстанских финансовых организаций. Речь идет о Банке 131, банке «Заречье», «Тимер Банке», Камкобанке и Банке Казани.

Ранее, в начале октября, Евросоюз ввел ограничительные меры против 24 компаний и 22 топ-менеджеров предприятий, связанных с Татарстаном.

В рамках сегодняшнего пакета санкций ЕС рестрикции введены в том числе и против основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким.

В начале сентября Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России введено 30 тыс. санкций – почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира, вместе взятых.