Абдулганиев: «Фестиваль «Наше время» помогает воспитывать талантливую молодежь»

Фестиваль «Наше время – Безнен заман» – один из ключевых проектов для работающей молодежи республики. Об этом на гала-концерте фестиваля заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.

«Атмосфера этого ежегодного открытого республиканского фестиваля уникальна и является хорошей основой для объединения молодых работников, их успешной профессиональной адаптации и творческого развития. Она укрепляет корпоративный дух, формирует бренд предприятия, где созданы все условия, чтобы талантливый человек мог проявить себя и на производстве, и в общественной жизни. В этом плане фестивальное движение «Наше время» – «Безнең заман» – один из лучших республиканских проектов по воспитанию одаренной трудящейся молодежи. Без этого фестиваля невозможно представить, как будет развиваться эффективно инновационная промышленность и устойчивость экономики в целом», – подчеркнул он.

Фестиваль в этом году достойно продолжает череду мероприятий, посвященных Году единства народов России, а также Республиканскому году воинской и трудовой доблести. Он представляет хорошую возможность показать богатство культурных традиций нашего трудолюбивого многонационального народа, добавил Абдулганиев.