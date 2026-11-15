Новый экскурсионный маршрут «Елабуга мусульманская»: появилось недостающее звено

В Елабуге завершился уникальный для России проект по реставрации 15 арабографических надмогильных памятников на Старом мусульманском кладбище. Работы велись в рамках инициативы «История, застывшая в камне» при поддержке БФ «Татнефть», а итогом их стало создание Елабужским музеем-заповедником автобусно-пешеходного маршрута «Елабуга мусульманская».





По новому просветительскому маршруту в тестовом режиме уже проведены четыре экскурсии. Их первыми участниками стали не только елабужане, но и гости из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Менделеевска. О том, что представляет собой «Елабуга мусульманская», «Татар-информу» рассказал елабужский журналист, краевед и экскурсовод Ленар Мифтахов.

Выставка «В гостях у татар», лавки купцов и «Елабужское городище»

До революции в Елабуге официально действовали четыре религиозные общины: три православных прихода и мусульманская махалля. Если храмы всех православных приходов сохранились до наших дней, то единственная в городе дореволюционная мечеть была разрушена в советские годы. Из-за нехватки аутентичных объектов показа раньше было невозможно создать полноценную экскурсию по мусульманской истории города. Отреставрированные надмогильные памятники решили эту проблему, став ключевыми точками нового маршрута.

Новое туристическое направление открывается посещением выставки «В гостях у татар» в Музее современного этноискусства. Здесь экскурсанты знакомятся с уникальным этнографическим материалом конца XIX - начала XX века. Выйдя из музея, елабужане и гости города оказываются на площади Ленина, в прошлом - Хлебной. Здесь, на пересечении улиц Казанской и Гассара, находятся кирпичные лавки и особняк, которые в начале прошлого столетия принадлежали Мухамметвали Валитову. Это был весьма влиятельный человек. В 1918 году решением городской думы он вошел в состав правления городского общественного банка, директором которого был купец Стахеев. К слову, в правлении банка состоял еще один выдающийся татарин, елабужский купец II гильдии Мухамметвали Альмухамметов. Его магазин был чуть ниже по улице Казанской, а дальше, в нынешнем здании пенсионного фонда, размещалась гостиница еще одного местного купца Ахметгарея Гайсина.

Далее маршрут ведет на Елабужскую крепостную гору. Здесь находится историко-археологический комплекс «Елабужское городище» - памятник археологии и архитектуры федерального значения, датируемый X–XII веками. Он включает в себя три оборонительных вала и остатки древнебулгарской крепости-мечети. Каменная крепостная мечеть - самое древнее сохранившееся здание на территории Татарстана и единственное, относящееся к эпохе Волжской Булгарии.

Городничий Ерлич шел навстречу чаяниям мусульман

В результате падения Казани и присоединения Казанского ханства к Московскому государству татарское население покинуло Елабугу, и более 200 лет она была русским селом. Новый крутой поворот в ее истории произошел в 1780 году, когда дворцовое село Елабуга получило статус уездного города. Это событие открыло широкие возможности не только для елабужских крестьян, но и для жителей окрестных деревень, в том числе для татар. Уже в 1794 году в елабужское купечество записались первые мусульмане - ими стали пять братьев Альметьевых, служилых татар деревни Старый Юраш. Именно 1794 год принято считать временем возрождения ислама в Елабуге и моментом основания мусульманской махалли, которая непрерывно существует по сей день.

В 1839 году по приглашению елабужских купцов и мещан из деревни Кудашево (ныне Агрызского района) в Елабугу переселился сын муллы Ахметситдик Фатхуллович Масагутов (Ахметситдик Фатхуллин). Став елабужским имамом и учителем, он вместе с женой Бибиасмой Ахметситдиковной начал обучать местных детей основам ислама и татарской грамоте.

Количество татар, проживавших в Елабуге, не позволяло по действовавшему законодательству получить разрешение на строительство мечети. Соответственно, не могло быть и официально признанного властями имама. Избранных общиной и утвержденных губернскими правлениями имамов в то время называли указными муллами. Однако появление в Елабуге молодого и энергичного духовного лидера совпало с назначением в 1841 году нового городничего. Им стал участник Отечественной войны 1812 года отставной майор Иосиф Иванович Ерлич. Он происходил из дворян Волынской губернии, по национальности был поляк, а по вероисповеданию - католик.

Иосиф Ерлич пошел навстречу чаяниям местных мусульман. Обосновывая необходимость учреждения должности указного муллы в Елабуге, он обратил внимание Вятского губернского правления на то, что в появлении официально признанного муллы заинтересовано само городническое правление. Городничему регулярно приходилось разбирать дела с участием татар, для чего их необходимо было приводить к присяге. Кроме того, к «присяге на верность службы» приводились рекруты во время рекрутских наборов.

В 1845 году Вятское губернское правление утвердило избранного мусульманским сообществом Елабуги имама в должности указного муллы. В это же время шла разработка нового генерального плана города Елабуги, и благодаря Иосифу Ерличу в нем были отведены места под татарскую слободу, соборную мечеть и мусульманское кладбище. Новый генеральный план Елабуги был утвержден лично Николаем I в 1846 году.

Удивительная находка среди надгробий катиба аль-Мортыви

Основанное в середине XIX века мусульманское кладбище сохранилось до наших дней. На нем обнаружено более 70 памятников XIX - начала ХХ века, большинство из которых имеют историко-культурную и художественную ценность. Около 30 из них изготовлены талантливым катибом (у татар катиб - мастер по изготовлению надмогильных камней, - прим. Т-и) прошлого Ахметзакиром аль-Мортыви. Они установлены на могилах потомственных дворян, купцов, мещан и представителей духовенства, проживавших когда-то в городе.

На мазаре татарских мурз находится самый старый из обнаруженных на кладбище памятников. Он установлен на могиле потомственного дворянина, коллежского регистратора Исмагила Гусмановича Еникеева, служившего в Елабужском уездном казначействе и скончавшегося в 1865 году в возрасте 30 лет. Рядом с ним покоится Марьям (также из рода Еникеевых) - жена потомственного дворянина, татарского князя Идриса Сакаева. На этом же мазаре находятся могилы татарского князя Гадельши Сакаева и его супруги Бибилатыфы Гайсовны. Гадельша Габдрахманович Сакаев служил в Елабужском уездном суде, вышел в отставку в чине титулярного советника, был кавалером ордена Святого Станислава III степени и совершил хадж в Мекку.

Его сын, уроженец Елабуги Ильдерхан Гадельшанович Сакаев, служил во флотском гвардейском экипаже, чинами которого был укомплектован броненосец «Император Александр III». Этот корабль принял участие в русско-японской войне и был потоплен японцами в 1905 году в Цусимском сражении. Другой сын, прапорщик Миргаяз Гадельшевич Сакаев, не принял Октябрьскую революцию, в 1918 году покинул Елабугу вместе с белочехами и погиб.

На купеческом мазаре самая высокая концентрация надгробий, имеющих историко-культурную и художественную ценность. Здесь сохранился памятник жены первого указного муллы города Елабуги - Бибиасмы Масагутовой. Он был установлен ее сыном, имамом Соборной мечети деревни Морты и бывшим депутатом Государственной думы Российской империи Хабибрахманом Ахметситдиковичем Масагутовым. После установления советской власти в Елабуге он был вынужден бежать в Семипалатинск (ныне город Семей, Казахстан), где скончался в 1921 году.

Среди экскурсантов одной из первых экскурсий была правнучка елабужского купца Мухамметвали Альмухамметова - Лена Мирзаяновна Васильева, которая специально приехала из Казани в Елабугу. Елабужский государственный музей-заповедник познакомился с ней несколько лет назад. Тогда она рассказала историю о том, что в 1918 году, после того как в Елабуге к власти пришли большевики, ее предки бежали в Сибирь. Во времена НЭПа дед Нурулла вернулся в Елабугу, а прадед Мухамметвали умер в каком-то сибирском городе. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что могила ее легендарного прадеда обнаружена в Елабуге, и, судя по надписи на стеле, он скончался в 1922 году. То есть прадед вернулся в город вместе со своими детьми, но в семье о бывшем купце внукам, видимо, старались не говорить.

В прошлом году Лена Мирзаяновна посетила кладбище и рядом с могилой прадеда увидела памятник первой жены ее деда Нуруллы - Рабиги Мухамметлатыповны Альмухамметовой (урожденной Хальфиной). Стела этого надгробия была разломана на две части и оторвана от основания. Сейчас, во время экскурсии, Лена Мирзаяновна увидела его уже после реставрации. Это один из самых красивых памятников на некрополе. Данный шедевр создан катибом Ахметзакиром аль-Мортыви, потомки которого тоже присутствовали на этой знаковой экскурсии.

Татарская слобода, снесенная Соборная мечеть и Краеведческий музей

После кладбища автобус направляется в Татарскую слободу. Последняя, к сожалению, постепенно теряет свой исторический колорит: деревянные здания ветшают и разбираются, обшиваются современными материалами и перестраиваются.

В 1894 году новым указным муллой города Елабуги был избран сын муллы из деревни Степная Шентала Чистопольского уезда Ахметзаки Хузеханов. В 1917 году его имя упоминается в местной газете среди кандидатов в гласные Елабужской городской думы. После этого след Ахметзаки Хузеханова теряется - вероятно, он погиб во время Гражданской войны. В 1920-е годы имамом Соборной мечети Елабуги был уроженец деревни Нуркеево (ныне Сармановский район Татарстана) Мухамметназип Зиятдинов. По воспоминаниям потомков, он скоропостижно скончался в 1930 году, став последним официальным имамом исторической Соборной мечети города.

Советская власть воспользовалась кончиной имама, и здание мечети было передано Елабужской машинно-тракторной станции под клуб. В 1950-1952 годах из бывшей мечети сделали общежитие для работников станции. Примерно в 1974 году его расселили, а деревянное здание полностью разобрали. Позже на этом месте был обустроен фонтан. Таким образом, мечеть, построенная на личные средства верующих, была конфискована и уничтожена советской властью.

В завершение экскурсии елабужане и гости города посещают Краеведческий музей.

Ленар Мифтахов

Фотографии предоставлены Л. Мифтаховым