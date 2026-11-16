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На главную ТИ-Спорт 16 ноября 2026 16:51

Казанец Лутфуллин сразится с Гуменником за медали мемориала Панина-Коломенкина

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Казанец Лутфуллин сразится с Гуменником за медали мемориала Панина-Коломенкина
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 3 по 6 декабря 2026 года в Санкт-Петербурге пройдут Всероссийские соревнования памяти первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.

В мужском одиночном катании за медали поборются чемпион России 2026 года Пётр Гуменник, казанский фигурист Глеб Лутфуллин, Артем Ковалев, Артур Даниелян, Даниил Самсонов и Семен Соловьёв.

Среди женщин на турнире выступит бронзовая призерка чемпионата России 2025 года Алина Горбачева.

В танцах на льду заявлены дуэты Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Елизавета Шичина и Павел Дрозд.

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