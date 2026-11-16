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Общество 16 ноября 2026 17:56

В Лаишевском районе приобретут 24 квартиры для детей-сирот

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В Татарстане объявили аукцион на покупку 24 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Начальная стоимость контракта составляет 108,9 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Жилье должно находиться в Лаишевском районе, иметь площадь от 24 до 36 кв. м, отдельную кухню и санузел, а также чистовую отделку. Квартиры не должны располагаться в аварийных домах, на цокольных и полуподвальных этажах или в самовольных постройках. Гарантия на ремонт и техническое обслуживание должна составлять не менее двух лет.

Передать квартиры заказчику необходимо до конца 2026 года. С учетом этой закупки общее число квартир, которые республика приобретет для детей-сирот в этом году, достигнет 641. Это соответствует годовому плану на 100%.

#обеспечение жильем детей-сирот
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