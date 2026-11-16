Под Лениногорском в рамках нацпроекта обновили проезд к деревне Ялтау

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Лениногорском районе Татарстана в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтировали подъезд к деревне Ялтау. Протяженность отремонтированного участка составила 2 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Дорога приведена в нормативное состояние. Специалисты подрядной организации, ООО «Татнефтедор», устроили подстилающий слой из песчано-гравийной смеси и слой основания из щебеночно-песчаной смеси. Дорожное покрытие общей площадью более 14 тыс. кв. метров состоит из двух слоев: нижнего – из асфальтобетонной смеси А22 Нл и верхнего – из асфальтобетонной смеси А16Вл.

Отдельное внимание строители уделили элементам безопасности и инфраструктуре. Выполнены работы по устройству присыпных обочин и их укреплению щебеночно-песчаной смесью, обустроены пересечения и примыкания (включая земляные работы и устройство дорожной одежды), а также возведен тротуар.

Помимо основных дорожных работ, на объекте возведена железобетонная труба и выполнено переустройство коммуникаций: надземного газопровода и кабеля связи. Завершено комплексное обустройство дороги, проинформировали в профильном министерстве.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.