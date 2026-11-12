Казанское отделение «Волонтеров культуры» объединило 266 добровольцев

Местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» в Казани отметило два года со дня основания. Сейчас оно объединяет 266 человек, сообщает Министерство культуры Татарстана.

За последний год объем добровольческой деятельности составил 115 часов. Отделение работает самостоятельно и сотрудничает с другими организациями.

Среди наиболее заметных событий года – цикл арт-лабораторий «Образы России. Татарстан», прошедший в рамках федеральной программы «Знаю Россию – служу Отечеству».

Также в числе значимых мероприятий – программа «Добрые маршруты», включавшая экскурсии по выставке «Культурные маршруты», квизы и Всероссийскую акцию «Декламируй».

В рамках программы «Лето в Татарстане» доброотряд «Победа» провел квест-экскурсию, арт-лабораторию и квиз, посвященные Дню памяти Курской битвы. Кроме того, состоялись мастер-классы по изготовлению символов фестиваля «Дни Белого цветка».

«Отделение активно развивается, привлекая новых партнеров и создавая проекты на стыке истории, искусства и добровольчества», – отметили в Минкультуры РТ.