Использование прокси-серверов может привести к утечке личных данных, контактов и банковской информации. Об этом предупредил ИТ-специалист Кирилл Ситнов в беседе с изданием «Абзац».

По словам эксперта, при подключении через прокси пользователь фактически доверяет свои данные стороннему сервису. В отличие от обычных интернет-провайдеров, которые не видят содержимое зашифрованного трафика, владелец прокси может получить доступ к передаваемой информации, если соединение не защищено HTTPS.

В частности, злоумышленники могут перехватить пароли, рабочую переписку и файлы cookie, с помощью которых можно войти в учетные записи без ввода пароля. Кроме того, сторонним лицам могут стать доступны метаданные: информация о том, с кем и когда общался пользователь.

Еще одна опасность – вредоносная реклама, которую могут внедрять в загружаемые страницы. Переход по таким объявлениям способен привести к заражению устройства троянами, в том числе банковскими. Некоторые из них могут перехватывать СМС и push-уведомления.

Ситнов рекомендовал не пользоваться неизвестными прокси-сервисами при подключении к корпоративным сетям, поскольку это может открыть злоумышленникам доступ к внутренним ресурсам компании. Также он посоветовал не устанавливать неизвестные сертификаты и не заходить через прокси в банковские и рабочие аккаунты.