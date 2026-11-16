УНИКС снова разгромлен «Локомотивом»: ошибки Каракаша или кризис роста

УНИКС снова был крупно разгромлен «Локомотивом» - прежде удобным соперником: после равной первой половины казанцы провалили третью четверть и проиграли 89:106. Два разгрома краснодарцев обнажили проблемы Каракаша, нехватку главного плеймейкера и психологии. «ТИ-Спорт» разбирается, почему кризис команды глубже одной тренерской ошибки и что делать.





Фото: unics.ru

Реванша не случилось: «Локомотив» почти повторил разгром УНИКСа начала ноября

Перед матчем в Краснодаре у Милана Каракаша была возможность доказать, что разгром от «Локомотива-Кубань» в начале ноября стал досадным исключением, а команда умеет оперативно исправлять ошибки. Сам тренер накануне говорил, что казанцы прекрасно понимают, чего ждать от соперника и как ему противодействовать. Оставался только один вопрос: получится ли воплотить эту теорию на паркете? Ответ получился неприятным для УНИКСа.

15 ноября казанцы вновь уступили краснодарцам — на этот раз со счётом 89:106 в матче WINLINE Basket Cup. Две недели назад в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Локомотив» победил ещё убедительнее — 107:80. Таким образом, за две встречи УНИКС пропустил от одного и того же соперника 213 очков и проиграл с общей разницей в 44 балла. И если в первой игре казанцы фактически не успели войти в матч, то теперь они сумели провести достойную первую половину, но затем снова рассыпались под давлением краснодарцев.

Особенно неприятно это выглядит с учётом истории противостояния. УНИКС и «Локомотив» годами были принципиальными соперниками, но казанцы нередко выходили из этих дуэлей победителями. Достаточно вспомнить финал Единой лиги ВТБ 2023 года, в котором команда Велимира Перасовича завоевала чемпионство, обыграв краснодарцев в серии со счётом 4:1. Да и в целом исторический баланс очных встреч долгое время складывался в пользу УНИКСа.

Теперь же ситуация меняется. «Локомотив» дважды за короткий промежуток времени продемонстрировал, что умеет вскрывать оборону казанцев, давить на их слабые места и заставлять ошибаться. При этом в регулярном чемпионате УНИКС пока сохраняет высокое положение — третье место с семью победами в девяти матчах. Поэтому говорить о полном кризисе команды преждевременно. Но две неудачи против прямого конкурента уже заставляют задавать вопросы: насколько далеко УНИКС ушёл от прежней системы, способен ли Каракаш управлять перестройкой и не оказался ли новый тренерский штаб перед проблемами, которые нельзя решить одними тренировками?

От надежды к провалу: как «Локомотив» переломил игру

В отличие от матча двухнедельной давности, на этот раз УНИКС начал встречу вполне уверенно. Команды почти целую минуту не могли открыть счёт, но затем казанцы постепенно перехватили инициативу. Краснодарцы часто нарушали правила, а гости набирали очки с линии и за счёт проходов. К середине первой четверти УНИКС вёл 6:2, а затем после удачных действий Дэвида Маккормака и Луки Шаманича увеличил преимущество до пяти очков.

Особенно хорош был хорватский форвард. В первой четверти Шаманич набрал девять очков и пять раз заставил соперников фолить на себе. После очередного заработанного им нарушения УНИКС повёл уже 21:10. Казалось, казанцы наконец нашли нужный ответ на агрессивную защиту «Локомотива». Однако Маркос Найт успел сократить отставание до двух очков ещё до первого перерыва — 19:21.

Во второй четверти УНИКС некоторое время продолжал держать соперника на расстоянии. Джейлен Рейнольдс помог казанцам уйти вперёд на восемь очков — 29:21. Но удержать преимущество гости не смогли. Краснодарцы постепенно прибавляли в атаке, а к концовке первой половины уже сами вышли вперёд. Эффектный дальний бросок Ивана Самойленко за несколько секунд до сирены закрепил преимущество хозяев — 46:42.

И всё же к большому перерыву у УНИКСа оставались основания для оптимизма. Команда не повторила сценарий первой встречи, когда «Локомотив» с первых минут захватил контроль над игрой. Более того, казанцы большую часть первой половины вели в счёте. Но уже тогда были заметны проблемы, которые впоследствии стали решающими: ненадёжная защита, недостаток движения мяча и слишком скромная активность из-за дуги. За первые 20 минут УНИКС реализовал лишь два трёхочковых броска из пяти попыток.

После перерыва краснодарцы резко усилили давление. УНИКСу стало гораздо сложнее доставлять мяч в краску, а быстрые переходы хозяев из обороны в атаку всё чаще заканчивались набранными очками. После дальнего попадания Ксэвьера Ратэн-Мэйса казанцы ненадолго приблизились к сопернику, однако затем «Локомотив» выдал рывок 14:0 и фактически снял вопрос о победителе. Третью четверть хозяева выиграли со счётом 35:20, а перед заключительным отрезком вели уже 81:62.

В этот момент посыпалась не только игра УНИКСа, но и эмоции его главного тренера. После очередного нарушения на Патрике Миллере Каракаш вступил в эмоциональный спор с арбитром и получил технический фол. А эпизод с Михаилом Беленицким, который потерял мяч при передаче на своей половине площадки и тут же позволил Тревелину Куину завершить атаку эффектным данком, довёл отставание до 20 очков — 70:50. Именно тогда стало ясно: казанцы снова не выдерживают давления «Локомотива».

В начале четвёртой четверти Беленицкий и Маккормак из-за перебора персональных фолов досрочно покинули площадку. УНИКС уже не мог организовать полноценный камбэк, а заключительные минуты лишь закрепили преимущество хозяев. Итог — 106:89.

После матча Каракаш прежде всего указал на цифры, которые лучше всего объясняют, почему его команда не выдержала игру на дистанции.

«Есть вот такие цифры в протоколе, как 23 потери и 21 атакующий подбор у „Локомотива“. Это дало сопернику очень много дополнительных владений: даже если мы посчитаем штрафные броски, которых у нас было больше, всё равно более 20-ти дополнительных владений были у „Локомотива“. И в такой ситуации сложно говорить о какой-то тактике», — признался хорват.

По сути, тренер назвал две главные причины поражения. УНИКС слишком часто отдавал мяч сопернику и позволял краснодарцам снова и снова атаковать после собственных промахов. В общей статистике это также отразилось на подборах: 44 против 31 в пользу «Локомотива». Хозяева сделали больше результативных передач — 23 против 16 у казанцев. Получается, что проблема была не в одном неудачном отрезке, а в систематической потере контроля над владениями.

При этом Каракаш не стал отрицать, что команда заранее готовилась к агрессивному баскетболу соперника. Но на паркете эта подготовка не сработала.

«Поправлю вас: я говорил о том, что знаю, что именно на агрессию нужно давать ответ. Но, к сожалению, сегодня нельзя говорить о том, что это удалось сделать. „Локомотив“, даже несмотря на то, что начал не очень удачно матч, как раз принялся именно за счёт агрессии возвращаться в игру. И вот в таких маленьких эпизодах, что где-то поставить, где-то побороться за ничейный мяч, к сожалению, соперник оказался сильнее. И это то, с чем надо разбираться команде, то, над чем ещё предстоит как следует поработать».

Особенно болезненно это признание звучит на фоне предматчевых обещаний исправить ошибки. Каракаш знал, что «Локомотив» будет давить, но не смог добиться от игроков нужной реакции. И дело не только в тактической схеме: когда команда проигрывает борьбу за ничейные мячи, не удерживает передачи и допускает 23 потери, даже самая подробная предматчевая установка перестаёт работать.

Лучшим в составе УНИКСа стал Шаманич — 21 очко и шесть подборов. Но после яркого первого периода хорват уже не смог так же влиять на игру. Брэндон Адамс и Ратэн-Мэйс набрали по 13 очков, Рейнольдс добавил 12. У «Локомотива» же результативность распределилась шире: сразу несколько игроков преодолели отметку в десять очков. Это ещё один показатель того, насколько сбалансированнее выглядела атака хозяев.

Каракаш отдельно объяснил и большое количество потерь под прессингом краснодарцев:

«Здесь было дело в том, что нужно быть, нужно крепче держать мяч, элементарно. То есть было несколько эпизодов, когда вроде бы казалось, мяч уже у наших игроков, и тут игроки „Локо“ его подбивают, и в итоге владение переходит к ним. Что ж, тут надо идти в зал и заниматься с большей интенсивностью, проводить каждую тренировку с максимальной интенсивностью, чтобы в таких эпизодах чувствовать себя увереннее».

Эта фраза, пожалуй, лучше всего передаёт состояние нынешнего УНИКСа. Команде не хватает уверенности в самых базовых игровых ситуациях. И если соперник способен лишать казанцев мяча ещё до начала позиционной атаки, проблема выходит далеко за рамки одной тактической схемы.

Каракаш под давлением: тренер виноват не во всём, но время уходит

После двух поражений от «Локомотива» неизбежно возникает вопрос: насколько прочны позиции Милана Каракаша и есть ли у хорватского специалиста будущее в УНИКСе? Недовольство болельщиков растёт, и призывы что-то менять становятся всё громче. С одной стороны, команда пока не провалила сезон: в Единой лиге ВТБ казанцы идут третьими с балансом 7–2. С другой — поражения от одного и того же конкурента с разницей в 27 и 17 очков выглядят слишком тревожно для клуба, который ставит перед собой чемпионские задачи.

Президент УНИКСа Евгений Богачёв перед началом сезона прямо обозначил амбиции: «Цели самые высокие — победа в сезоне». Речь идёт не просто о попадании в плей-офф или борьбе за медали. Казань хочет вернуть себе титул, а значит, от тренера и команды ждут способности побеждать сильнейших соперников. И сейчас именно в матчах с прямыми конкурентами у УНИКСа обнаруживаются наиболее заметные проблемы.

При этом решение о смене главного тренера нельзя принимать только на основании двух неудач. Каракаш не пришёл в клуб извне: последние пять лет он работал первым ассистентом Велимира Перасовича, участвовал в создании чемпионской команды и прекрасно знаком с внутренней кухней УНИКСа. Его назначение летом выглядело логичным продолжением прежнего курса. Но быть помощником и самостоятельно руководить командой — совершенно разные задачи. Теперь хорвату нужно не просто сохранять прежние принципы, а доказывать, что он способен адаптировать их под новый состав и самостоятельно находить решения в сложных матчах.

И здесь мы подходим к важному обстоятельству, которое не позволяет списывать все проблемы на тренера. УНИКС летом фактически собрал новую команду: клуб покинули 13 баскетболистов, пришло около десяти новичков. Вместе с Перасовичем ушёл и Пэрис Ли — один из главных организаторов атак прошлого сезона, в среднем отдававший 5,2 результативной передачи за матч. А затем казанцы потеряли ещё и Алексея Шведа. Капитан получил перелом кисти в стартовой игре чемпионата, и, по словам Богачёва, его возвращение ожидается только к началу декабря.

В результате УНИКС лишился двух игроков, которые могли отвечать за контроль темпа и организацию нападения. Ратэн-Мэйс способен брать на себя функции разыгрывающего, но по своей природе это скорее атакующий защитник, которому комфортно самому завершать владение. Брэндон Адамс также может вести мяч и создавать моменты, однако пока не выглядит тем бесспорным дирижёром, который способен стабильно управлять игрой команды под давлением.

Здесь важно уточнить: у УНИКСа нет буквального отсутствия первого номера. В составе есть игроки, способные выполнять эту роль. Но, возможно, казанцам не хватает именно опытного и надёжного плеймейкера, который способен вскрывать прессинг, замедлять игру в нужный момент, находить свободных партнёров и не позволять команде терять мяч в простых ситуациях. Две встречи с «Локомотивом» эту проблему подсветили особенно ярко: 20 потерь в первом матче, 23 — во втором. Это уже повторяющийся сценарий, а не случайная статистическая аномалия.

Но одним разыгрывающим всё не объяснить. 21 атакующий подбор краснодарцев говорит о том, что УНИКС проигрывает не только в организации нападения, но и в борьбе за пространство под своим кольцом. Трудности с подбором, потеря мяча под прессингом, большое количество фолов и отсутствие стабильной реакции на рывки соперника складываются в общую картину. Команде не хватает сыгранности, физической жёсткости и, возможно, понимания, как выходить из ситуаций, когда привычные комбинации перестают работать.

Поэтому Каракашу сейчас приходится отвечать сразу на два вызова. Первый — тренерский: научить команду справляться с агрессией, улучшить движение мяча, наладить защиту и вернуть уверенность. Второй — кадровый: найти баланс в составе до возвращения Шведа и понять, кто должен взять на себя роль главного организатора игры. И здесь уже вопрос к клубному менеджменту: достаточно ли сбалансированно был собран состав, чтобы бороться за чемпионство?

УНИКС пока слишком рано списывать со счетов. Третье место в Единой лиге и общий баланс побед позволяют говорить скорее о тревожном сигнале, чем о катастрофе. Но запас доверия к новому тренеру не бесконечен. В начале сезона Каракаш получил кредит за преемственность и знание системы Перасовича. Теперь ему нужно доказать, что он не просто продолжатель чужой работы, а самостоятельный главный тренер, способный перестраивать игру, когда команда сталкивается с серьёзными проблемами.

Следующий прямой матч с «Локомотивом» состоится уже в декабре. Но ждать его, чтобы понять, изменилось ли что-то в УНИКСе, нельзя. В ближайших встречах казанцам необходимо научиться беречь мяч, защищать собственный щит и не позволять соперникам превращать один удачный отрезок в разгром. Возвращение Шведа может добавить команде столь необходимого порядка в нападении, однако само по себе не решит всех вопросов.

И главный вывод после двух ноябрьских поражений заключается именно в этом: Каракаш действительно должен что-то менять, но, возможно, менять нужно не только тренера. УНИКСу предстоит разобраться, почему команда с таким подбором игроков так легко теряет управление игрой и почему соперник, которого ещё недавно казанцы регулярно проходили в решающих сериях, теперь дважды подряд заставил их выглядеть беспомощно.