Строительная неделя БРИКС в Казани объединила более 42 тыс. участников

Фото предоставила пресс-служба Строительной недели БРИКС

Первая Строительная неделя БРИКС прошла в Казани с 10 по 13 ноября на площадке «Казань Экспо». Мероприятия форума собрали 42 466 посетителей из 81 региона России и 17 стран. По итогам события подписали 102 соглашения на общую сумму более 20 млрд рублей.

В рамках форума на площади 4,1 тыс. кв. метров работали две выставки – строительных материалов и недвижимости. Свою продукцию и проекты представила 191 компания из 19 регионов России, а также ОАЭ, Азербайджана и Белоруссии.

Деловая программа включала 137 мероприятий. В первый день участники обсудили вопросы экономики и внедрения искусственного интеллекта. Среди спикеров были профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, представитель НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич, индийский архитектор Сахил Танвир и член правления ПАО «МТС» Евгений Черешнев.

Фото предоставила пресс-служба Строительной недели БРИКС

Второй день посвятили взаимодействию органов власти и девелоперов. Центральным событием третьего дня стала пленарная сессия с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Глава федерального ведомства отметил, что строительная отрасль выступает одним из драйверов экономики. Объем работ с учетом смежных отраслей за прошлый год достиг 26,4 трлн рублей.

В заключительный день участники обсудили особенности продажи недвижимости в современных условиях. Международный статус форума подтвердило участие делегаций из Китая, Белоруссии, Нигерии, Уганды, Казахстана, Индии, Бразилии и других государств.

Фото предоставила пресс-служба Строительной недели БРИКС

Кроме того, 11 ноября в рамках Строительной недели состоялась церемония вручения премии BRICS Property Awards. В номинации «Девелопер года» победила компания Vesper, «Человеком года» стал Владимир Щекин из «Группы Родина», а лучшим архитектурно-проектным бюро признали «Генпро».

Проект «Сидней Сити» от ГК ФСК получил награду за благоустройство жилого комплекса премиум-класса, «Веспер Погодинская» – за фасадное решение. В число трех финалистов номинации «Лучшие бизнес-центры класса А» вошел «Сиреневый парк» от AFI Development, еще одним финалистом стал РЕ:ПОРТ от PLUS Development.

Завершилась Строительная неделя шоу-программой на «Татнефть-Арене», где также разыграли квартиру от компании «Унистрой». Концерт собрал 10 тыс. зрителей.