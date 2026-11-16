Верховный суд РТ изменил приговор хозяину базы, чьи собаки загрызли женщину

Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел апелляцию по делу Иосифа Лившица, чьи собаки загрызли женщину в Самосырово. Ранее Советский районный суд Казани признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к ограничению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев, с запретом заниматься деятельностью по разведению и содержанию собак на два с половиной года. Также его обязали выплатить по 2 млн в пользу троих потерпевших.

Позже Лившиц подал жалобу на приговор. Верховный суд частично удовлетворил жалобу Лифшица и снизил размер компенсации морального вреда родственникам погибшей. Осужденный выплатит мужу и матери по 1 млн рублей, а сестре — 500 тыс. рублей.

Как сообщал «Татар-информ», Иосиф Лифшиц – директор ООО «Буревестник», сейчас ему 78 лет. Следствие уверено, что он содержал стаю собак как домашних животных на территории своей промбазы. Они вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан, о чем мужчина знал, но игнорировал требования к содержанию животных. Собаки могли самовольно и беспрепятственно покидать территорию промбазы без надзора. Таким образом, хозяин животных не принимал должных мер по обеспечению безопасности граждан и создавал угрозу их жизни и здоровью.

9 ноября 2024 года 17 собак вышли с территории промбазы и напали на Жанну Хусаинову. Жительница Константиновки скончалась от множества рваных ран и укусов.