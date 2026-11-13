«Сила в движении»: в «Динамо» РТ наградили студентов – победителей викторины

Фото: пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

В казанском спорткомплексе «Динамо» состоялось чествование студентов – победителей викторины «100 лет „Динамо“ Татарстана».

Викторина прошла 4 октября в рамках Всероссийской просветительской акции «Спортивный диктант» на базе Поволжского университета спорта – площадка принимает мероприятие уже второй год подряд. В акции участвовали более 130 студентов и преподавателей; все они успешно справились с заданиями и получили сертификаты.

На вопросы по истории динамовского движения лучше всех ответили девять студентов – они и приехали в «Динамо» вместе с проректором ПГУФКСиТ по научной работе и международной деятельности Андреем Назаренко. В числе победителей – обучающиеся университета Степан Сыропский, Валерия Меньшойкина, Егор Рычаков, Анжелика Рябова (все первый курс), Герман Раскатов (второй курс), Алия Хайрутдинова (четвертый курс) и студенты колледжа Диана Колесникова, Талия Марданова (обе первый курс) и Ксения Прохорова (второй курс).

Организатор викторины, член Общественной палаты России от Татарстана и советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова, и первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин поблагодарили студентов за интерес к истории спортобщества, вручили им памятные подарки и книгу «„Динамо“ Татарстана. 100 лет славных побед». Также они пожелали представителям молодежи успехов в учебе и спорте.

Обращаясь к студентам, Ольга Павлова отметила, что «Спортивный диктант» – это очень серьезное мероприятие, которое приобрело уже международный масштаб. По ее оценке, оно сочетает практический интерес к спорту и знания его многовековой истории, а также способствует формированию у молодежи более глубокого и осознанного отношения к физкультуре как части национальной истории и культуры.

«Вы блестяще ответили на все вопросы викторины, многие из них были весьма непростые. Отрадно отметить, что историю татарстанского „Динамо“ знают не только молодые казанцы, но и те, кто приехал к нам учиться из других городов – Екатеринбурга, Перми, Ижевска», – подчеркнула общественница.

Для победителей провели экскурсию по музею и спорткомплексу: студенты познакомились с ключевыми этапами развития «Динамо», узнали о легендарных спортсменах и тренерах, осмотрели стадион с новым футбольным покрытием и обновленными беговыми дорожками.

Салават Гайсин пригласил молодежь активнее участвовать в жизни «Динамо», отметив, что именно нынешним студентам предстоит продолжать победные традиции общества и творить спортивную историю в будущем.

Фото: пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.