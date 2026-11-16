Цифровое ЖКХ, ремесла и майдан: за что наградили города и села Татарстана

Четыре территории Татарстана стали лауреатами всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2026». Аксубаево заняло первое место, Нижнекамск – второе, Среднетиганское поселение – третье, а Бугульма вошла в пятерку лучших. Руководители муниципалитетов рассказали «Татар-информу», что для них значит это признание и на что направят средства.





Четыре муниципальные практики Татарстана вошли в число лучших в России

Итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2026» в рамках «Правительственного часа» озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Среди победителей он отдельно упомянул Аксубаево, отметив, что федеральное признание получили не только крупные города, но и небольшие поселения.

Всего в число 49 лауреатов из 33 регионов страны вошли четыре территории Татарстана. Аксубаево заняло первое место в I категории, Нижнекамск – второе в этой же категории. Среднетиганское сельское поселение Алексеевского района стало третьим во II категории, а Бугульма вошла в пятерку лучших в I категории.

Конкурс проводится ежегодно для выявления и распространения успешного опыта решения вопросов местного значения. Муниципалитеты представляют проекты по пяти направлениям: от градостроительной политики и развития ЖКХ до цифровизации городского хозяйства, повышения эффективности управления территориями и укрепления межнационального согласия.

В этом году на конкурс поступило почти 1,3 тыс. заявок. Общий призовой фонд составил 1 млрд рублей. Победители получат федеральные гранты в форме дотаций на дальнейшее развитие проектов, представленных в конкурсных заявках.

«Важно, чтобы подобные мероприятия служили и для руководства, и для граждан стимулом принимать активное участие в жизни своих муниципалитетов, используя успешный опыт коллег из других регионов, находить более эффективные решения насущных вопросов», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Фото: пресс-служба Аксубаево

От неорганизованной территории – к современному пространству

На всероссийский конкурс Аксубаево представило проект по благоустройству территории вокруг общественного пространства «Майдан». Здесь создали место, где можно проводить национальные праздники, спортивные соревнования и просто отдыхать всей семьей.

Еще несколько лет назад у этой территории не было необходимой инфраструктуры. Теперь здесь есть сцены для проведения праздников, амфитеатр вокруг майдана, входные ворота, беседки и архитектурные объекты с национальными мотивами. Для любителей спорта оборудовали футбольное поле, лыжную базу, для детей – игровую площадку.

Одновременно с благоустройством проложили асфальтированную дорогу, установили уличные фонари, камеры видеонаблюдения и систему оповещения. Территорию оборудовали так, чтобы здесь было удобно и безопасно проводить массовые мероприятия.

Фото: пресс-служба Аксубаево

Сегодня майдан живет не только во время больших праздников. Сюда приезжают жители разных населенных пунктов района, а также гости из других территорий. Поток посетителей дает возможность зарабатывать и местным предпринимателям: развиваются торговля сувенирами, общепит и развлекательные услуги.

Фото: пресс-служба Аксубаево

Точка встречи трех культур

У аксубаевского проекта есть еще одна важная особенность – он объединяет жителей разных национальностей. В районе живут чуваши (42,4%), татары (38%) и русские (18,6%). Еще 1% населения составляют представители других национальностей. Поэтому майдан задумывали не только как место для отдыха и спорта, но и как площадку, где можно сохранять традиции и знакомить жителей с культурой друг друга.

Здесь отмечают Сабантуй, проводят Троицкие хороводы, Уяв и другие народные гуляния. У каждого праздника свои обычаи и история. На майдане они собирают вместе жителей всего района, помогают сохранять национальные традиции и поддерживать добрососедские отношения между людьми разных культур.

Теперь в Аксубаеве планируют развивать территорию дальше. Грант в размере 50 млн рублей, полученный за победу в конкурсе, хотят направить на создание экологического парка. Здесь обустроят тропу для прогулок с зонами отдыха, построят деревянные домики для национальных подворий и торговые площадки, где мастера смогут представлять изделия народных промыслов. Еще один пункт планов – благоустройство пляжа со спасательным постом и необходимой инфраструктурой.

В итоге территория вокруг майдана должна стать местом, куда можно приехать не только на праздник, но и просто провести выходной, отдохнуть на природе и познакомиться с традициями народов, живущих в Аксубаевском районе.

Алмаз Мингулов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарстан всегда силен по всем заявкам»

Глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов считает победу подтверждением того, что муниципалитет последовательно движется в выбранном направлении.

«Для меня лично победа во всероссийском конкурсе означает, что мы движемся в правильном направлении и район развивается последовательно, вместе с республикой. Мы участвуем в федеральных программах, и это помогает нашей команде приобретать опыт. В прошлом году мы стали победителями программы «Комфортная городская среда» и реализовали два проекта на 150 млн рублей – парк Молодежи и парк Победы. В этом году победили в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»», – рассказал в беседе с «Татар-информом» Алмаз Мингулов.

По словам главы района, конкуренция была серьезной: на конкурс поступило около 1,2 тыс. заявок по пяти номинациям. В направлении градостроительной политики участвовали и крупные города. Однако Аксубаеву удалось представить хорошо проработанный проект с конкретными результатами и перспективами дальнейшего развития.

«Самое главное – те цели, которые будут достигнуты благодаря дальнейшей реализации этой концепции», – подчеркнул Алмаз Мингулов.

«Ну и самое главное: Татарстан всегда силен по всем заявкам, и мы это доказали, в том числе через наш муниципальный район», – резюмировал собеседник «Татар-информа».

Радмир Беляев Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

Нижнекамск объединил коммунальные службы в единый центр

Второе место в I категории Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2026» занял Нижнекамск. На федеральном уровне отметили проект «Центр управления жилищно-коммунальным и городским хозяйством», направленный на модернизацию ЖКХ и внедрение цифровых решений. Сумма гранта составила 40 млн рублей.

Один из главных элементов проекта – единый колл-центр, в который объединили диспетчерские службы управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Теперь жителю достаточно обратиться по одному номеру, чтобы сообщить о проблеме. Заявку передают ответственным специалистам и контролируют ее выполнение. Кроме того, в городе анализируют обращения, выявляют проблемные участки и планируют дальнейшую работу коммунальных служб.

«Это помогает не просто реагировать на аварии и жалобы, а видеть повторяющиеся проблемы и планировать работу на перспективу», – рассказал «Татар-информу» глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Главное – чтобы жители замечали реальные изменения»

Радмир Беляев в беседе с агентством признался, что рассчитывал на высокий результат, хотя конкуренция на федеральном уровне была серьезной. По его словам, многие российские города активно внедряют современные технологии в городское хозяйство.

«Я понимал, что у Нижнекамска хорошие шансы на победу. Наш опыт уже не раз получал признание на федеральном уровне. Например, в прошлом году проект «Цифровой Нижнекамск» стал победителем Всероссийского конкурса управленческих инноваций», – отметил глава района.

Участие в подобных конкурсах, по мнению Беляева, дает муниципалитетам возможность сравнить свои подходы с опытом других городов и понять, какие решения стоит развивать дальше. Однако оценка экспертов – не единственный показатель успеха.

«Главное для нас, безусловно, не награды, а то, чтобы жители замечали реальные изменения и активно пользовались новыми возможностями», – подчеркнул он.

Нижнекамск также готов делиться своими наработками с другими муниципалитетами. Город посещают специалисты из Татарстана и других регионов, которые знакомятся с местными цифровыми решениями и организацией работы коммунальных служб.

«Уверен, что муниципалитеты должны не конкурировать в том, кто лучше решает общие проблемы, а делиться эффективными решениями. Если наша практика поможет другому городу быстрее наладить работу коммунальных служб и сделать услуги удобнее для жителей, значит, мы движемся в правильном направлении», – сказал Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба Алексеевского района

Даже небольшое село может привлекать крупные инвестиции

Третье место во II категории «Лучшей муниципальной практике» заняло Среднетиганское сельское поселение Алексеевского района. На конкурс представили проект «Комплексное внедрение муниципального инвестиционного стандарта и вовлечение неиспользуемых земель в оборот».

В поселение входят два села – Средние и Нижние Тиганы, где живут 643 человека. При этом здесь зарегистрировано 15 субъектов малого и среднего предпринимательства: работают сельхозпредприятия, семейные фермы, пасеки, грибная ферма и другие производства.

Одна из главных составляющих практики – сотрудничество местной власти с предпринимателями и инвесторами. Многие из них родились и выросли в этих селах и продолжают помогать своей малой родине. Особую роль играет ООО «Алга»: предприятие не только обеспечивает жителей работой, но и вкладывается в развитие территории. В 2025 году на инфраструктуру поселения оно направило 16,5 млн рублей. Еще около 10 млн рублей вложили другие инвесторы.

Отдельное направление проекта – возвращение в хозяйственный оборот заброшенных земель. Например, на месте бывшей колхозной территории площадью 20 гектаров расчистили и выровняли участок, подготовив площадку для будущего конного комплекса. В перспективе здесь планируют организовать занятия верховой ездой и конные прогулки.

Илдар Хаматвалиев Фото: пресс-служба Алексеевского района

«Главный секрет – в людях и доверии»

Глава Среднетиганского сельского поселения Илдар Хаматвалиев считает, что основа развития небольшого села – не только инвестиции и хозяйственные проекты, но и готовность людей вместе решать общие задачи.

«Мы стараемся работать одной командой. Администрация, сельхозпредприятие «Алга», предприниматели, наши земляки, которые сегодня живут в других городах, – каждый по возможности вносит свой вклад в развитие поселения», – рассказал он «Татар-информу».

По словам главы поселения, ООО «Алга» помогает благоустраивать территорию, поддерживает социальные инициативы, участвует в общественных проектах и обеспечивает бесплатное водоснабжение. Не остаются в стороне и жители: ежегодно они выходят на субботники, приводят в порядок общественные пространства и сельские кладбища, помогают с небольшим ремонтом и уходом за территориями.

Важным источником средств остается программа самообложения граждан. Жители Средних и Нижних Тиганов установили взнос в размере 1,5 тыс. рублей с человека. С учетом республиканского софинансирования в 2025 году удалось собрать около 2 млн рублей. Эти средства направили на ремонт и содержание дорог, водоснабжение, благоустройство и другие нужды поселения.

Фото: пресс-служба Алексеевского района

Помимо этого, поселение привлекает внебюджетные средства. При поддержке инвесторов развивается парк «Тиганәле-Алан», благоустраиваются общественные пространства, обновляются объекты общественного назначения. Это позволяет решать многие вопросы без масштабных бюджетных вложений, считает глава поселения.

«Не всегда все удается решить сразу, но ни одно обращение нельзя оставлять без внимания. И еще один принцип – не ждать, пока кто-то придет и сделает за нас. Нужно самим проявлять инициативу, искать возможности, привлекать единомышленников», – говорит Илдар Хаматвалиев.

Жители участвуют и в волонтерской работе: помогают бойцам в зоне специальной военной операции, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают необходимые вещи и продукты.

Полученную за победу в конкурсе денежную премию (7 млн рублей) планируют направить на благоустройство территории, реконструкцию сетей водоснабжения и ремонт дорог.

«Развитие села измеряется не только количеством построенных объектов или вложенных средств. Главное – чтобы людям хотелось здесь жить, работать, растить детей и возвращаться на малую родину», – подчеркнул собеседник агентства.

Фото: пресс-служба Бугульминского района

Бугульма представила проект по сохранению традиционных ремесел

В пятерку лучших муниципалитетов I категории конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2026» вошла Бугульма. На федеральном уровне отметили проект по сохранению и популяризации традиционной культуры. Он стал лауреатом в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

В основе проекта – городской Дом ремесел и программа «Ремеслам – жить!». Дом ремесел открылся в Бугульме в 2015 году и стал первым подобным учреждением в Татарстане. Сегодня здесь собирают и изучают местный фольклор и образцы прикладного искусства, ведут базу мастеров народных промыслов, работают творческие лаборатории, мастерские и коворкинг-зоны.

Фото: пресс-служба Бугульминского района

Желающие могут освоить ручное ткачество, традиционное гончарное дело, резьбу и роспись по дереву, лоскутное шитье и валяние. Занятия посещают дети и взрослые, в том числе целыми семьями. Кроме того, в сельских домах культуры района действуют 42 студии декоративно-прикладного искусства, четыре из которых имеют звание «Народный самодеятельный коллектив Республики Татарстан».

Еще одна часть проекта – Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная». Его проводят с 2019 года. Ежегодно он объединяет мастеров из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей. Фестиваль стал одним из культурных брендов города и вошел в Карту фестивалей Министерства культуры Татарстана.

Проект помогает сохранять традиции татар, русских, чувашей, мордвы и башкир, исторически живущих в Бугульминском районе. При этом ремесла здесь не ограничиваются выставками и музейными экспозициями: они становятся частью современной жизни, помогают людям осваивать новые навыки, получать профессию и находить возможности для заработка.

Фото: пресс-служба Бугульминского района

«Народные промыслы – это живой диалог поколений»

Бугульма участвовала в конкурсе уже трижды. Два раза проект доходил до федерального этапа, однако войти в число лауреатов удалось только в этом году. Глава города Дамир Фаттахов в разговоре с «Татар-информом» подчеркнул, что для него особенно ценно внимание к инициативе, которая нашла отклик у жителей.

«Для меня особенно важно, что признание получил проект, который вырос из местной инициативы и действительно востребован жителями. Благодарен Ирине Петровне Ибатуллиной и всей команде культуры района за настойчивость и системную работу», – сказал мэр.

Фото: пресс-служба Бугульминского района

За победу Бугульма получит 10 млн рублей. Эти средства планируют направить на модернизацию оборудования в Доме ремесел и расширение цифровой базы мастеров. По словам Фаттахова, участие в конкурсе важно не только благодаря федеральному признанию и финансовой поддержке: оно помогает сохранять традиции и одновременно создавать новые возможности для занятости, предпринимательства и туризма.

Особое значение эта работа приобретает в преддверии 250-летия Бугульмы. Кроме того, сейчас совместно нефтяниками и соседними районами ведется работа по созданию геопарка на юго-востоке Татарстана. Традиционные ремесла могут стать частью его культурной и туристической программы.

«Для нас важно, чтобы богатая история Бугульмы не просто сохранялась, но и становилась ресурсом для ее дальнейшего развития», – подчеркнул Дамир Фаттахов.

Город готов делиться своим опытом с другими муниципалитетами, но, как отметил глава, важно не копировать чужие решения, а учитывать особенности каждой территории – ее историю, традиции и местных мастеров. При этом Бугульма и сама открыта к изучению успешных практик коллег. Возможности для такого сотрудничества расширяются в том числе благодаря работе над созданием геопарка.