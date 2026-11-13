Жители Татарстана выберут приоритеты работы шести министерств на 2027 год

На портале Госуслуг Татарстана стартовало голосование за приоритетные направления работы шести республиканских министерств на 2027 год. Жители могут поддержать предложенные экспертами цели и задачи или внести собственные предложения.

В обсуждении участвуют министерства здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, спорта, а также по делам молодежи.

Предложенные направления охватывают основные сферы работы ведомств. Среди них – повышение качества медицинской помощи и социальной поддержки, развитие образования и культурного досуга, укрепление семейных ценностей, поддержка участников СВО, популяризация массового спорта и развитие молодежной политики.

По итогам голосования для каждого министерства выберут от пяти до семи приоритетных задач. Таким образом, жители и общественные организации смогут повлиять на формирование планов ведомств и в дальнейшем оценивать результаты их работы.

Принять участие в голосовании можно до 11 декабря 2026 года в разделе «Опросы жителей» на портале Госуслуг РТ или в мобильном приложении «Услуги РТ».

Полный список предложенных целей и задач опубликован на сайте проекта.