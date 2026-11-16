В республике завершился осенний этап акции «Чистые леса Татарстана»

В Татарстане завершился осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». За два месяца из лесного фонда республики собрали и вывезли 400 кубометров твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в Минлесхозе РТ.

Акция проходила с 14 сентября по 14 ноября в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Кроме того, участники сложили в кучи для последующего перегнивания 4 тыс. кубометров сухостоя и валежника. Эти меры помогают улучшить санитарное состояние лесов и снизить пожарную опасность.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил, что акция проводится дважды в год – весной и осенью. По его словам, за годы проведения она стала эффективным инструментом экологического воспитания и сохранения природных ресурсов.

«Мы благодарим всех участников за активную гражданскую позицию и вклад в улучшение санитарно-экологической обстановки в лесах», – сказал Кузюров.

В акции приняли участие сотрудники подведомственных учреждений Минлесхоза РТ, представители организаций и предприятий республики, арендаторы лесных участков, садоводческих товариществ и кооперативов, студенты вузов и колледжей, а также волонтеры.