В издательстве объяснили сокращение стихотворения Пушкина законодательством

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Сокращение текста стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса вызвано установленными законодательно требованиями к содержанию учебных материалов. Об этом заявили в пресс-службе ГК «Просвещение», передает ТАСС.

Стихотворение Пушкина «Зимний вечер» оказалось представлено в учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса в сокращенном виде. Первым на это обратило внимание издание «Фонтанка».

Из текста классика, созданного в 1825 году, во время михайловской ссылки, исчезли четыре стиха, которые повторяются дважды (в начале третьей и конце финальной, четвертой строфы): «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей, / Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».

В более ранних тиражах данного учебника (например, во втором издании 2013 года) купюры отсутствовали, убедилась газета «Коммерсантъ».

В связи с инцидентом в издательстве напомнили, что «при подготовке учебников учитываются установленные требования к содержанию учебных материалов». Минпросвещения РФ своим приказом от 2 декабря 2022 года №1053 утвердило порядок формирования федерального перечня учебников, предусматривающий в том числе «отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции», подчеркнули в группе компаний.

«Федеральный закон „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ также запрещает распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь», – добавили в издательстве.