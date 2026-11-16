Фестиваль «Наше время – безнен заман» вышел на международный уровень

Впервые на фестивале работающей молодежи «Наше время – безнен заман» выступят представители Турции, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Также дебютирует команда из Удмуртии. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Надеюсь, что география нашего фестиваля будет только расширяться. Сегодня на гала-концерте у нас много гостей из других стран и регионов нашей страны. Уверен, что и для предприятий из Татарстана это станет дополнительным стимулом к участию», – подчеркнул он.

По поводу того, будет ли расширяться международное участие в фестивале, решения пока нет. Однако тенденция к увеличению количества команд из других стран уже есть. Например, из Белоруссии приехала команда одного из крупнейших энергопредприятий, которые исполнят песню о своей Родине.

«Очень впечатляет масштаб фестиваля и татарстанское гостеприимство. Мы уже успели пообщаться с другими участниками, как из Татарстана, так и из других регионов и стран», – поделилась участница из Белоруссии Екатерина Ильютик.