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Культура 16 ноября 2026 17:36

Фестиваль «Наше время – безнен заман» вышел на международный уровень

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Впервые на фестивале работающей молодежи «Наше время – безнен заман» выступят представители Турции, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Также дебютирует команда из Удмуртии. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Надеюсь, что география нашего фестиваля будет только расширяться. Сегодня на гала-концерте у нас много гостей из других стран и регионов нашей страны. Уверен, что и для предприятий из Татарстана это станет дополнительным стимулом к участию», – подчеркнул он.

По поводу того, будет ли расширяться международное участие в фестивале, решения пока нет. Однако тенденция к увеличению количества команд из других стран уже есть. Например, из Белоруссии приехала команда одного из крупнейших энергопредприятий, которые исполнят песню о своей Родине.

«Очень впечатляет масштаб фестиваля и татарстанское гостеприимство. Мы уже успели пообщаться с другими участниками, как из Татарстана, так и из других регионов и стран», – поделилась участница из Белоруссии Екатерина Ильютик.

#наше время - безнен заман #азат кадыров
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