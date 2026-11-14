«Нефтехимик» перед матчем с «Авангардом» представил новую форму

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» вышел на домашний матч с омским «Авангардом», закончившийся проигрышем со счетом 1:5, в новой форме с обновленным логотипом.

Новую форму отличает насыщенный бирюзовый цвет. По информации пресс-службы команды, он призван отразить «философию экологичности СИБУРа», в партнерстве с которым был организован тематический экоматч.

Изменился и логотип волка – язык хищника в этой версии оказался стилизован под тюльпан, который является одним из распространенных элементов татарского национального орнамента. Это, по замыслу создателей, должно подчеркнуть «неразрывную связь клуба с родной республикой, ее традициями и великой историей».

Фото: hcnh.ru

Внутри воротника размещено название Нижнекамска на татарском языке, Тубэн Кама, а на номерах находятся специальные паттерны с изображением бензольных колец. Судя по всему, они отсылают к нефтехимической промышленности города.

«В новой форме команда проведет несколько игр выходного дня в течение сезона», – уточнили в пресс-службе татарстанского клуба.

Фото в галерее: hcnh.ru.