В Казани наградят победителей конкурсов по сохранению семейных архивов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Победителей архивных конкурсов наградят 15 ноября в 11:00 в театре «Созвездие-Йолдызлык». При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова архивная отрасль республики проводит проекты, направленные на укрепление института семьи и сохранение семейных ценностей. В этом году награды вручат победителям шести конкурсов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу.

Конкурс «Моя родословная»

Ежегодный конкурс генеалогических исследований проводят с 2018 года. За это время он объединил более 2,4 тыс. участников из Татарстана и других регионов России.

В 2026 году на конкурс поступило 189 исследовательских работ. Их авторы – от школьников до пенсионеров – подготовили родословные книги, которые помогут сохранить историю семей для будущих поколений.

Конкурс «Передай семейный архив»

Конкурс проходит уже пятый год подряд и включает два этапа: муниципальный и республиканский. Участники передают семейные архивы, в которых отражена история развития Татарстана.

Особое внимание организаторы уделяют номинации «Семейные традиции». В ней представлены документы, рассказывающие о семейных праздниках и ценностях.

Конкурс на получение поддержки муниципальными архивами Татарстана

В рамках государственной программы «Развитие архивного дела в Республике Татарстан» муниципальные архивы могут получить грантовую поддержку по трем направлениям:

сохранение документов Архивного фонда России и других архивных материалов;

популяризация и использование документов Архивного фонда России и других архивных материалов;

пополнение Архивного фонда Татарстана аудиовизуальными документами по истории республики.

Конкурс научных работ среди студентов Казанского строительного колледжа

Конкурс на получение стипендии Государственного комитета Татарстана по архивному делу проводят с 2019 года среди студентов Казанского строительного колледжа. Участники готовят исследования на основе архивных документов.

В 2026 году награды получат авторы 10 лучших работ.

Конкурс научных работ среди студентов вузов

Еще один конкурс на получение стипендии Государственного комитета Татарстана по архивному делу рассчитан на студентов казанских вузов. Их исследования посвящены архивоведению, источниковедению и документоведению и также основаны на архивных материалах.

В этом году к награждению представят восемь победителей.

Конкурс «Архивные фонды – науке и краеведению»

Ежегодный конкурс документальных публикаций объединяет школьников, студентов, архивистов, краеведов и исследователей. Участники представляют публикации и научные работы, подготовленные на основе архивных документов.

Конкурс помогает вводить архивные материалы в научный оборот, поддерживать интерес к истории родного края и развивать историко-краеведческую работу в районах Татарстана.

Все эти проекты входят в государственную программу «Развитие архивного дела в Республике Татарстан». Они направлены на укрепление связи между поколениями, сохранение семейной исторической памяти и популяризацию изучения родословных среди молодежи.