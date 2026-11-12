Географический диктант пройдет в историческом парке в Казани 22 ноября

Международная просветительская акция «Географический диктант – 2026» состоится 22 ноября в историческом парке «Россия – Моя история». Начало запланировано на 12:00. Организатором выступает Русское географическое общество.

Участникам предложат проверить знания о географии России, ее природных богатствах, уникальных ландшафтах, реках, озерах и других географических объектах.

В этом году диктант пройдет в обновленном формате. Вместо привычных 40 вопросов основной вариант будет включать 30 заданий. Первые десять будут посвящены общеизвестным географическим фактам, остальные потребуют от участников не только знаний, но и логического мышления и эрудиции. Помимо вопросов с выбором ответа, предусмотрены задания на установление соответствий и определение последовательностей.

Вопросы для диктанта формируются в том числе на основе предложений участников конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». С 2024 года таким образом создают 95% заданий. В 2026 году организаторы получили рекордные 1,46 тыс. заявок из 12 стран.

Принять участие в акции может любой желающий независимо от возраста и уровня подготовки.

Зарегистрироваться в качестве участника можно на странице электронной регистрации по ссылке или по телефону 8 (962) 571 30 27.