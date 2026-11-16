В Татарстане к концу недели ожидаются дожди и потепление

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В Татарстане в ближайшие дни сохранится преимущественно сухая погода, однако к концу недели в республику придут дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В понедельник, 16 ноября, осадков не было, днем воздух прогрелся до +1…+3 градусов.

Во вторник, 17 ноября, на большей части республики осадков не ожидается. На востоке местами возможны снег и мокрый снег. Ночью температура опустится до 0…−5 градусов, днем составит от −2 до +2 градусов. В течение суток местами вероятны туман и гололедица.

В среду, 18 ноября, существенных осадков не прогнозируют. Ночью похолодает до −1…−6 градусов, днем будет от −1 до +2 градусов. Ночью и утром местами возможен туман.

В четверг, 19 ноября, на Татарстан повлияет атлантический циклон. Ночью ожидается мокрый снег, днем – дождь. Местами ветер усилится до 15 м/с. Температура ночью составит 0…−5 градусов, днем – +1…+4 градуса. На отдельных участках дорог ночью и утром возможна гололедица.

По предварительному прогнозу синоптиков, 20 и 21 ноября в республике также пройдут дожди разной интенсивности. Днем воздух прогреется до +2…+5 градусов.