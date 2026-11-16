Археологи обнаружили новые следы поселения XI–XIII веков под Билярском

Фотографии предоставлены ООО «АРХГЕОЭКСПЕРТ»

Археологи уточнили границы древнего поселения Волжской Булгарии возле села Билярск Алексеевского района Татарстана. Исследования прошли на территории архитектурно-культового комплекса «Святой ключ», сообщили в канале Комитета РТ по охране ОКН в МАКСе.

Поселение «Святой ключ-II» обнаружили еще в 1962 году. Оно относится к XI–XIII векам и находится на правом берегу реки Малый Черемшан.

Фотографии предоставлены ООО «АРХГЕОЭКСПЕРТ»

Во время археологической разведки специалисты заложили шесть шурфов. В одном из них на глубине 10–30 см нашли фрагменты светло-коричневой круговой керамики: части стенок и днищ сосудов, венчики и ручку. Эти находки характерны для периода Волжской Булгарии.

По итогам исследований археологи уточнили границы памятника и направили документы в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия для внесения данных в учетную документацию.

Это позволит учитывать расположение древнего поселения при благоустройстве комплекса «Святой ключ» и защитить его культурный слой от повреждений.