В Татарстане разработали порядок присвоения организациям имен погибших героев

Порядок присвоения государственным организациям имен погибших при защите Отечества разработали в Татарстане. Проект постановления Кабинета министров республики определяет, кто сможет выступить с такой инициативой, какие документы потребуются и как будет приниматься решение. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Присвоить имя можно будет человеку, который родился, проживал или был похоронен на территории Татарстана. Инициировать процедуру смогут республиканские органы исполнительной власти, муниципалитеты, общественные объединения, религиозные и другие организации, а также военный комиссариат республики.

Для этого потребуется направить ходатайство в Межведомственную комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. Подать его, как правило, можно не раньше чем через три года после гибели или смерти человека. В отдельных случаях комиссия сможет рассмотреть обращение и до истечения этого срока.

К ходатайству нужно будет приложить историческую или биографическую справку о погибшем, документ, подтверждающий его смерть, согласие наследников на обработку персональных данных, а также согласие самой организации и республиканского органа, выполняющего функции ее учредителя. Кроме того, потребуется обосновать необходимость присвоения имени и представить проект нового названия организации.

Комиссия сможет поддержать инициативу, предложить увековечить память человека в другой форме или отказать в присвоении имени. Отказ должны будут обосновать. Если инициатор устранит причины отказа, он сможет обратиться повторно.

Окончательно присвоение имени оформят постановлением Кабинета министров Татарстана либо приказом органа, который выполняет функции учредителя организации. После этого в ее учредительные документы внесут изменения, а информацию о новом названии разместят на официальном сайте.