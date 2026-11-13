В «Салават Купере» построили новый дом для 228 семей по соципотеке

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

Госстройнадзор Татарстана 13 ноября выдал заключение о соответствии проектной документации нового соципотечного дома в жилом районе «Салават Купере» Казани. Здание № 5-4-2 входит в жилой комплекс «80 лет Победы». Об этом сообщил начальник ведомства Вали Назмеев.

Застройщиком выступает Государственный жилищный фонд при Раисе Татарстана, техническим заказчиком – Главное инвестиционно-строительное управление республики. Генподрядчик проекта – компания «Ак Барс Строй», проектировщик – архитектурное бюро «АБ 1».

В доме предусмотрено 228 квартир с чистовой отделкой. В них установлены сантехника, электроплиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики воды и электроэнергии, а также регуляторы тепла. Новостройка рассчитана на 228 казанских семей.

Всего в ЖК «80 лет Победы» планируют построить 12 домов высотой от 9 до 23 этажей. Их общая площадь превысит 120 тыс. кв. метров. Здания объединит пешеходный бульвар с зонами для прогулок, занятий спортом и отдыха с детьми. Проект также предусматривает дворы без машин и квартиры, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа социальной ипотеки Госжилфонда помогает решать задачу по повышению доступности жилья, предусмотренную нацпроектом «Инфраструктура для жизни».