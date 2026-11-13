В финальный отбор конкурса «Герои рядом» прошло 16 романов

Опубликовали список произведений, прошедших отбор в номинации «Роман» II открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» («Герои рядом»). Конкурс объявило 26 декабря Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Татарским книжным издательством.

Работы на русском и татарском языках принимали в пяти номинациях. Для повестей, рассказов, поэм и циклов стихотворений, а также очерков прием заявок завершился 1 августа 2026 года. Романы можно было представить до 15 октября.

В первых четырех номинациях модерацию прошли 176 работ. Их лонг-лист и имена победителей опубликовали ранее.

В номинации «Роман» конкурсная комиссия рассмотрит 16 произведений: 12 на русском языке и четыре на татарском.

Работы на русском языке:

«Верю. Люблю. Жду»;

«Двести метров до „Рая“»;

«Долг и тишина»;

«Из света во мрак»;

«Когда падает звезда»;

«Краткий курс тактического выживания на гражданке»;

«Переводчик»;

«Позывной „Казань“»;

«Считать пропавшим без вести»;

«Тихий… теплый горизонт»;

«Улиточный замок»;

«Холивар».

Работы на татарском языке:

«Лачын юлы»;

«Өзелмәс җепләр»;

«Шәмнәр кабынганда»;

«Язган булса күрешербез».

В опубликованном списке указаны только названия произведений, без имен авторов. На рассмотрение конкурсной комиссии работы также передадут анонимно.