В финальный отбор конкурса «Герои рядом» прошло 16 романов
Опубликовали список произведений, прошедших отбор в номинации «Роман» II открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» («Герои рядом»). Конкурс объявило 26 декабря Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Татарским книжным издательством.
Работы на русском и татарском языках принимали в пяти номинациях. Для повестей, рассказов, поэм и циклов стихотворений, а также очерков прием заявок завершился 1 августа 2026 года. Романы можно было представить до 15 октября.
В первых четырех номинациях модерацию прошли 176 работ. Их лонг-лист и имена победителей опубликовали ранее.
В номинации «Роман» конкурсная комиссия рассмотрит 16 произведений: 12 на русском языке и четыре на татарском.
Работы на русском языке:
- «Верю. Люблю. Жду»;
- «Двести метров до „Рая“»;
- «Долг и тишина»;
- «Из света во мрак»;
- «Когда падает звезда»;
- «Краткий курс тактического выживания на гражданке»;
- «Переводчик»;
- «Позывной „Казань“»;
- «Считать пропавшим без вести»;
- «Тихий… теплый горизонт»;
- «Улиточный замок»;
- «Холивар».
Работы на татарском языке:
- «Лачын юлы»;
- «Өзелмәс җепләр»;
- «Шәмнәр кабынганда»;
- «Язган булса күрешербез».
В опубликованном списке указаны только названия произведений, без имен авторов. На рассмотрение конкурсной комиссии работы также передадут анонимно.