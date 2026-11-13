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Общество 13 ноября 2026 10:45

В финальный отбор конкурса «Герои рядом» прошло 16 романов

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Опубликовали список произведений, прошедших отбор в номинации «Роман» II открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» («Герои рядом»). Конкурс объявило 26 декабря Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Татарским книжным издательством.

Работы на русском и татарском языках принимали в пяти номинациях. Для повестей, рассказов, поэм и циклов стихотворений, а также очерков прием заявок завершился 1 августа 2026 года. Романы можно было представить до 15 октября.

В первых четырех номинациях модерацию прошли 176 работ. Их лонг-лист и имена победителей опубликовали ранее.

В номинации «Роман» конкурсная комиссия рассмотрит 16 произведений: 12 на русском языке и четыре на татарском.

Работы на русском языке:

  • «Верю. Люблю. Жду»;
  • «Двести метров до „Рая“»;
  • «Долг и тишина»;
  • «Из света во мрак»;
  • «Когда падает звезда»;
  • «Краткий курс тактического выживания на гражданке»;
  • «Переводчик»;
  • «Позывной „Казань“»;
  • «Считать пропавшим без вести»;
  • «Тихий… теплый горизонт»;
  • «Улиточный замок»;
  • «Холивар».

Работы на татарском языке:

  • «Лачын юлы»;
  • «Өзелмәс җепләр»;
  • «Шәмнәр кабынганда»;
  • «Язган булса күрешербез».

В опубликованном списке указаны только названия произведений, без имен авторов. На рассмотрение конкурсной комиссии работы также передадут анонимно.

#литературный конкурс #патриотизм #Год воинской и трудовой доблести
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