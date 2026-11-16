У центра семьи «Казан» начали устанавливать новогоднюю елку

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

У центра семьи «Казан» начали устанавливать главную новогоднюю елку города. Уже собраны некоторые металлоконструкции, также собран нижний каркас, сообщает корреспондент «Татар-информа» с места событий.

Напомним, что главная елка в Казани традиционно становится одной из самых высоких в России – порядка 35 метров. В прошлые годы неизменным спутником ели становилась мультимедийная конструкция «Шатер» диаметром 60 метров, украшенная световыми элементами. Вместе они создавали для горожан впечатляющее светомузыкальное шоу, которое стало визитной карточкой новогоднего убранства города.

В этом году на создание новогоднего городка у «Чаши» выделено 18,2 млн рублей. Помимо монтажа конструкции, будет создано оформление из искусственной хвои, гирлянд и шаров. А также установят две световые инсталляции.