Жители казанского двора на проспекте Победы пожаловались на нашествие крыс

Жители одного из дворов на проспекте Победы в Казани жалуются на нашествие крыс. Грызуны обосновались возле мусорных контейнеров, школы и детской площадки, а теперь, по словам горожан, появляются и в подъездах. Некоторые дети из-за этого боятся возвращаться домой вечером, сообщают «Вести Татарстан».

Жительница дома Анна Сабирова рассказала, что ее 13-летняя дочь боится заходить в подъезд после занятий танцами, поскольку регулярно встречает там крыс.

Другая местная жительница, Светлана Салманова, пожаловалась, что из-за грызунов жильцы опасаются подходить к мусорным бакам и вынуждены бросать пакеты с расстояния. По ее словам, обращения в «Народный контроль» пока не принесли заметных результатов.

В управляющей компании сообщили, что контейнерную площадку уже обрабатывали от грызунов 26 октября и 11 ноября. Повторную дератизацию на территории обещают провести до 20 ноября.

Ситуацию также взял на контроль Роспотребнадзор Татарстана. В ведомстве сообщили, что по согласованию с прокуратурой республики организуют внеплановую проверку управляющей компании.

Жители надеются, что после новых обработок количество крыс во дворе уменьшится.