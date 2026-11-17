Редкие водные процедуры могут повысить риск развития грибковых инфекций и воспалений кожи. Об этом заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, если регулярно не смывать пот, кожное сало и омертвевшие клетки, на коже создается благоприятная среда для размножения патогенных микроорганизмов. Это может привести к появлению прыщей и воспалений, а также развитию дерматофитии и кандидоза.

«На нас живут миллиарды бактерий. Когда мы не смываем пот, кожное сало и омертвевшие клетки, создается идеальная питательная среда. Полезные бактерии вытесняются патогенными, что приводит к воспалениям и прыщам. Грибки также обожают влажную и теплую среду, поэтому застой влаги в складках кожи – прямой путь к дерматофитиям и кандидозу», – предупредила Лялина.

Кроме того, окисление кожного сала может стать причиной неприятного запаха, контактного дерматита и раздражения кожи.

Биолог отметила, что частота принятия душа зависит от образа жизни, климата и особенностей кожи. При активном образе жизни, повышенном потоотделении и жирной коже мыться необходимо чаще. В качестве базового ориентира специалист назвала ежедневный душ, а людям с сухой кожей посоветовала проводить водные процедуры через день, чтобы сохранить защитный липидный слой.