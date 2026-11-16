Россия сыграет с Венесуэлой в ретроформе в цветах сборной СССР

Фото: rfs.ru

Российский футбольный союз на своем сайте презентовал ретроформу национальной сборной, посвященную 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна.

В этой экипировке команда проведёт матч против Венесуэлы — игра состоится в Краснодаре 17 ноября.

На сайте РФС опубликованы игровой комплект, форма для разминки, парадный вариант и одежда для болельщиков.

Игровая экипировка выполнена в цветах сборной СССР, а её дизайн отсылает к форме советских футболистов 1950–1960-х годов. Красная футболка с длинными рукавами и воротником-поло дополнена белыми шортами и красными гетрами с белой полосой.

Вратари, в память о Льве Яшине, выйдут в полностью чёрном комплекте — также с воротником-поло. На спине размещены крупные номера без фамилий, как на форме советской сборной; для них разработан шрифт с вытянутыми геометрическими пропорциями.

Сама форма изготовлена из эластичной ткани, которая пропускает воздух, отводит влагу и не сковывает движения.

Никита Симонян в составе «Спартака» четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Он — лучший бомбардир в истории клуба (160 голов), олимпийский чемпион 1956 года и автор первого гола сборной СССР на чемпионатах мира.

В презентации коллекции «ОСНОВА» участвовали футболисты, представлявшие сборную России в разные годы: многолетний капитан команды Виктор Онопко, звёзды 1990-х Валерий Карпин и Юрий Никифоров, рекордсмен по числу матчей за сборную Сергей Игнашевич, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов и участник домашнего ЧМ-2018 Александр Самедов.

Каждый из них олицетворяет свою эпоху в истории российского футбола, а вместе они символизируют связь поколений, заложенную в концепцию коллекции.