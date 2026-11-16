Как работает сертификат безопасности и зачем он нужен пользователям

Браузер проверяет сертификат безопасности каждый раз, когда пользователь открывает сайт банка, магазина или государственного сервиса. Он подтверждает подлинность ресурса и помогает защитить данные – например, пароли и платежную информацию – при передаче по сети, сообщили в канале «Национальные проекты России» в МАКСе.

В последнее время у пользователей возникают проблемы с доступом к некоторым российским сайтам. Один из способов их решить – установить сертификат Минцифры. Скачать его можно на портале «Госуслуги».

Почему возникают сбои и как правильно установить сертификат, объяснили в карточках.

Развитию устойчивой цифровой среды и защите пользователей способствует национальный проект «Экономика данных».