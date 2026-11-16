На третий поток программы «Время героев» поступило более 15 тыс. заявок

За первую неделю регистрации на третий поток программы «Время героев» организаторы получили более 15 тыс. заявок. Новый набор стартовал 9 ноября по инициативе Президента России Владимира Путина. Впервые подать заявку могут участники специальной военной операции без высшего образования, сообщает пресс-служба программы.

Герой России, член комитета Госдумы по обороне и участник программы Денис Чернавин назвал это решение важным шагом для расширения кадрового потенциала страны. По его словам, теперь в отборе смогут участвовать больше бойцов, в том числе рядовые и сержанты. При этом требования к кандидатам останутся высокими.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Герой России и выпускник первого потока Владимир Сайбель считает программу возможностью для участников СВО получить новое образование и построить карьеру.

Обучение предполагает работу с передовыми технологиями и ведущими преподавателями, а выпускники смогут претендовать на должности в кадровом резерве президента.

Третий поток программы открыт для граждан России, проявивших мужество и героизм в ходе СВО. Подать заявку могут участники со средним общим, средним профессиональным или незаконченным высшим образованием.

Регистрация продлится до 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф. Отбор включает заполнение анкеты, написание эссе и тестирование. По результатам сформируют окончательный список участников.

Программу «Время героев» запустили 1 марта 2024 года по поручению Владимира Путина. Ее операторы – Президентская академия и платформа «Россия – страна возможностей». Выпускники первого потока уже получили назначения на ответственные должности. Большинство участников второго потока, обучение которых завершится в 2027 году, также получили новые посты.