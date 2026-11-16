Казанская филармония представит свою версию комедии «Четыре жениха для Диляфруз»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанская городская филармония 20, 21 и 29 ноября представит премьеру музыкального спектакля «Четыре жениха для Диляфруз» в культурном центре «Чулпан». Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Написанная знаменитым драматургом Туфаном Миннуллиным, комедия в 1970-х годах стала одним из хитов театра Камала. Сначала она не сходила с подмостков с 1972-го по начало 1990-х, а затем поставленная в 2010 году версия «Диляфруз – Remake» шла еще десять лет. Теперь это произведение получит новое сценическое воплощение в формате вокально-хореографического спектакля.

По замыслу создателей, постановка объединит драматургию классического произведения, вокальное мастерство артистов Казанской городской филармонии и хореографию ансамбля танца «Казань». «Красочные костюмы, музыкальные номера и динамичные танцевальные сцены станут частью современного прочтения истории, знакомой нескольким поколениям татарстанских зрителей», – отметили в пресс-службе филармонии.

Главная героиня – Диляфруз, за внимание которой борются сразу четверо женихов. Это скромный и трудолюбивый Джамиль, вечный бунтарь Шакур, неисправимый студент Галим и городской мажор Исмагил. Каждый из претендентов на сердце героини убежден в собственном обаянии. Соперничество персонажей становится топливом для комичных ситуаций, ревности, неожиданных поворотов и ярких музыкальных эпизодов.

Роль Диляфруз исполнит студентка Российского института театрального искусства – ГИТИС Миляуша Закирова – дочь народного артиста Татарстана Рустема Закирова. В постановке также задействованы народный артист РТ Фердинанд Фатхи, Руслан Закиров, Рафаэль Якупов, Айгиз Хайдаршин, Алмаз Хасанов и заслуженная артистка РТ Лейсан Сунагатова.

Новый спектакль продолжает традицию Казанской городской филармонии создавать музыкально-театральные проекты, объединяющие вокальное, хореографическое и драматическое искусство. Он предлагает зрителям не буквальное воспроизведение легендарной камаловской постановки, а самостоятельное художественное прочтение произведения, сохраняющее национальный колорит, юмор и актуальность человеческих отношений.

Спектакль будет представлен на татарском языке. Для русскоязычных зрителей предусмотрен синхронный перевод на русский язык, уточнили в филармонии.