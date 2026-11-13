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Общество 13 ноября 2026 09:56

Налоговая служба Татарстана передала в зону СВО три автомобиля Ford Focus

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Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану передало военнослужащим три автомобиля Ford Focus. Технику направили в воинскую часть №54377 при поддержке регионального отделения Народного фронта.

Автомобили будут использовать для выполнения задач на передовой, доставки гуманитарных грузов и перевозки личного состава.

Народный фронт Татарстана поддерживает постоянную связь с военнослужащими и помогает оперативно доставлять на передовую автомобили и гуманитарную помощь. Представители организации поблагодарили коллектив налоговой службы за поддержку бойцов.

#помощь участникам СВО #гуманитарная помощь
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