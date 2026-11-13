Налоговая служба Татарстана передала в зону СВО три автомобиля Ford Focus

Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану передало военнослужащим три автомобиля Ford Focus. Технику направили в воинскую часть №54377 при поддержке регионального отделения Народного фронта.

Автомобили будут использовать для выполнения задач на передовой, доставки гуманитарных грузов и перевозки личного состава.

Народный фронт Татарстана поддерживает постоянную связь с военнослужащими и помогает оперативно доставлять на передовую автомобили и гуманитарную помощь. Представители организации поблагодарили коллектив налоговой службы за поддержку бойцов.