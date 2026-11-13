Эксперты назвали фестиваль «Күрше» инструментом для развития добрососедства в РТ

Зимний сезон фестиваля «Күрше» сохранит призовой фонд в 40 млн рублей и впервые пройдет в трех форматах. Заявки принимают с 5 ноября по 1 декабря, результаты объявят 10 декабря. В летнем сезоне поступило 1058 заявок из 45 муниципалитетов, поддержку получили 60 проектов, сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

По ее словам, у фестиваля три направления: основной конкурс «Күрше», проект «Күрше. Мирас» и новое направление для начинающих организаторов. Фестиваль решает задачу доступности событий, а интерес к нему проявляют и за пределами республики.

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова объяснила, что «Күрше» рассматривается муниципалитетами как дополнительный ресурс для реализации идей жителей. Муниципалитеты обеспечивают электричество, воду, свет и уборку площадки, а все происходящее на ней остается ответственностью команд-победителей.

В зимнем сезоне впервые три формата. Основной конкурс «Күрше» сохраняет прежнюю механику: не менее трех событий на открытом воздухе, минимум 600 посетителей, разные площадки. Поддержка для самозанятых – до 600 тыс. рублей, для юрлиц и ИП – до 1 млн рублей, софинансирование – не менее 20%. Направление «Күрше. Беренче адым» создано для начинающих организаторов: упрощенная заявка, без обязательного софинансирования, до 300 тыс. рублей, только для самозанятых старше 18 лет и не на всех территориях (не участвуют Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Альметьевск). «Күрше. Мирас» – для креативных индустрий с долгосрочным результатом: до 1 млн рублей, семь сфер, сопровождение кураторов.

Кандидат политических наук, помощник депутата ГД ФС РФ Яна Сирюкова на площадке «Экспертного клуба» отметила, что в Татарстане за последние годы появилось немало благоустроенных общественных пространств, но важно, чтобы они оставались востребованными не только летом. По ее словам, зимний сезон «Күрше» решает вполне практическую задачу – помогает наполнить привычные городские и сельские площадки новой жизнью.

«Отдельного внимания заслуживает поддержка тех, кто прежде не занимался организацией мероприятий. Упрощенные условия участия позволяют попробовать свои силы без серьезных первоначальных вложений. Мне кажется, это правильный подход: государство не предлагает жителям готовый сценарий досуга, а создает условия, при которых интересные идеи могут получить реальное воплощение», – сказала она.

Блогер, общественный деятель Алина Гималтдинова считает, что главная ценность «Күрше» не в размере грантового фонда, а в возможности для самих жителей становиться инициаторами изменений в своих городах и районах. По ее словам, когда люди не просто ждут интересных событий, а сами создают их, появляется другое отношение к своей территории, соседям и сообществу.

«Особенно важно, что фестиваль развивается и открывает новые возможности для начинающих организаторов. Ведь за каждой большой инициативой когда-то стоит первый небольшой проект, идея и человек, который решился ее реализовать. Именно такие проекты формируют живую городскую среду, укрепляют добрососедство и создают то самое чувство общности», – подчеркнула она.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова отметила, что у «Күрше» есть важное отличие от обычного событийного конкурса: он работает не только с досугом, но и с локальными сообществами. По ее словам, когда житель сам становится автором события для своего двора, поселка или города, он иначе воспринимает территорию и собственную ответственность за то, что на ней происходит.

«Три формата зимнего сезона делают эту модель более зрелой. Основной конкурс остается для команд с опытом, „Күрше. Мирас“ связывает местные инициативы с культурным наследием и креативными индустриями, а „Күрше. Беренче адым“ дает возможность войти в проект тем, кто раньше вообще не занимался организацией событий. Для муниципалитетов это тоже рабочий инструмент: появляется возможность поддержать инициативу», – сказала она.

Павлова считает правильным и распределение ролей: муниципалитет обеспечивает базовую инфраструктуру, а команда отвечает за содержание, аудиторию, бюджет и результат.

«После более тысячи заявок в летнем сезоне уже видно, что такой запрос есть. Теперь главный показатель – сколько проектов переживут сам грант, закрепятся на территории и продолжат работать дальше», – заключила она.

Генеральный продюсер коммуникационного агентства «К9», заместитель председателя Комиссии по вопросам культуры и СМИ ОП РТ Сергей Магданов назвал фестиваль ярким примером того, как серия небольших событий по всему Татарстану формирует новый пласт социальных отношений и взаимоотношений людей разных возрастов, интересов и статусов. По его словам, речь прежде всего о добрососедстве, соседском товариществе, общении внутри двора и подъезда.

«Чаще жителям достаточно домового чата, чтобы быть „частью сообщества“. Фестиваль „Курше“, на мой взгляд, и закрывает эту, во многом забытую традицию и практику живых, тесных социальных отношений внутри дворов, локальных сообществ или групп по интересам. И это особенно значимо в современном цифровом обществе», – сказал он.

Магданов добавил, что фестиваль хорошо ложится на созданную в Татарстане инфраструктуру обновленных парков, скверов и дворов, которые благодаря ему используют активнее.

«Лично я как член Общественной палаты РТ участвовал в нескольких мероприятиях „Курше“ в этом году и получил обратную связь от жителей – в частности, в Ново-Савиновском районе Казани во время праздников во дворах многие жители подходили к организаторам и благодарили за интересное событие во дворе, за то, что многим удалось вместе с соседями заняться каким-то общим делом и испытать приятные эмоции. На мой взгляд, это один из главных результатов фестиваля. И этот опыт необходимо сохранять и преумножать», – заключил он.

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов назвал идею поддержки добрососедства заманчивой и отметил, что «Күрше» в переводе с татарского – «сосед». По его словам, это именно та точка приложения усилий государства, о которой он сам задумывался и сожалел, что в этом направлении делается мало.

«Есть парки, торговые центры, дороги, мосты и аэропорты – но человек в 21 веке все больше атомизируется. Возросший уровень жизни лишил нас потребности в сотрудничестве с кем бы то ни было для выживания. Но психика так устроена, что мы существа общественные и, запершись в каменных мешках даже с очень быстрым интернетом, начинаем выть волками. Проблема чрезвычайно серьезная», – сказал он.

Глухов рассказал, что последний год агентство занималось социологическими изысканиями в области релокации и переезда высококвалифицированных россиян в Татарстан: одна из ключевых трудностей людей на новом месте – одиночество, и некоторые даже спустя 2–3 года не смогли найти новый круг общения.

«Для привлечения и особенно удержания квалифицированных специалистов это важный момент. Человеку нужно почувствовать себя своим в новом городе. И такие проекты, как «Күрше», здорово этому помогают. Через соседские праздники, совместные занятия, спорт и общие интересы появляются знакомства, дружба, ощущение принадлежности к месту», – сказал он.

По его словам, постепенно у человека появляются любимые места, знакомые лица, своя компания, и он начинает воспринимать город как родной – «а это уже очень веская причина связать с ним свое будущее», – заключил он.