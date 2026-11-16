В Татарстане выбрали лучших молодых аграриев, механизаторов и ветеринаров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Итоги XIV республиканского конкурса «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса подвели в Татарстане. Победителей наградили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. В церемонии участвовал глава ведомства Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В этом году организаторы получили 253 заявки. До финальных испытаний дошли 176 специалистов из 35 районов Татарстана и Казани.

Соревнования проходили одновременно на трех площадках Казанского государственного аграрного университета. Ветеринары, зоотехники, операторы машинного доения и технологи состязались в Казанской академии ветеринарной медицины имени Баумана.

Агрономы и бухгалтеры-экономисты проверяли знания в Институте агробиотехнологий и землепользования. Механизаторы и инженеры-механики соревновались в «Агробиотехнопарке» в Лаишевском районе.

Участники проходили два этапа – теоретический и практический. Самой многочисленной стала номинация «Лучший механизатор», в которой выступили 38 человек. В конкурсе среди ветеринарных врачей участвовали 35 специалистов, среди инженеров-механиков и бухгалтеров-экономистов – по 28.

Марат Зяббаров отметил, что агропромышленный комплекс играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Татарстана. По его словам, успехи отрасли во многом зависят от ежедневной работы специалистов, а поддержка молодых кадров остается одним из приоритетов.

Победители конкурса:

Лучший ветеринарный врач: Екатерина Перцева (Мензелинское районное государственное ветеринарное объединение), Камилла Каюмова (ООО «Август-Лениногорск»), Фанис Хазиахметов (ООО «Вахитова»).

Лучший зоотехник: Полина Ходдакова (АО «Красный Восток Агро»), Ландыш Каюмова (СХПК «Урал»), Николай Макеев (ООО «Август-Лениногорск»).

Лучший технолог по воспроизводству стада: Дмитрий Дмитриев (АПК «Продовольственная программа»), Айрат Курбанов (СХПК «Урал»), Исматулла Саматов (ООО «Камский бекон»).

Лучший оператор машинного доения: Мария Исрафилова (ООО «Урал»), Зульфия Галиева (ООО имени Тимирязева), Раиф Гарипов (СХПК «Урал»).

Лучший технолог пищевого производства: Наталья Тараканова (птицефабрика «Яратель»), Ильяс Ахмеджанов (Казанский молочный комбинат), Лидия Артемьева (АО «Таткрахмалпатока»).

Лучший инженер-механик: Ильназ Ахмадиев (ООО «СХП «Татарстан»), Руслан Константинов (СХПК «Активист»), Раниль Мухаметшин (ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»).

Лучший механизатор: Ильшат Хайруллин (ООО «Арбор»), Фирдус Галимзянов (ООО «СХП «Татарстан»), Рамис Шарафиев (ООО «Корсинский МТС»).

Лучший агроном: Иван Софонов (ООО «Волга-Селект»), Фирдус Хакимов (ООО «СХП «Татарстан»), Айрат Сафиуллин (ООО УК «Август-Агро»).

Лучший бухгалтер-экономист: Ильсина Хайбуллина (СХПК племзавод имени В. И. Ленина), Данияр Нуруллин (ООО «ТК «Майский» имени И. Г. Ганиева), Фанзиля Искандирова (ПССПК «Умырзая»).

Гран-при конкурса получил Ильназ Иванов из агрофирмы «Игенче», набравший максимальное количество баллов.

Подготовку специалистов для агропромышленного комплекса поддерживает федеральный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».