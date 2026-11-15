Олег Хисамов: «Лексические изюминки есть в каждом регионе проживания татар»

Какие диалектизмы обнаруживаются в регионах проживания татар? Везде ли пекут эчпочмаки? Какие семьи в Бурятии называют «БТР»? О том, какой материал собирают специалисты ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова в экспедициях по местам расселения уральских и сибирских татар, «Миллиард.Татар» рассказал замдиректора института по научным вопросам Олег Хисамов.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Базовый лексический и грамматический костяк остается общим»

- Удалось ли обнаружить редкие диалектизмы, которых нет у казанских татар?

- Мы прекрасно понимаем друг друга, но лексические изюминки есть в каждом регионе. Например, в Иркутской области татары называют хворост словом «умарта», хотя в литературном языке это означает «улей». А белый кисломолочный напиток называют «тарак» (в литературном татарском – гребень, расческа, – прим. Т-и).

В Свердловской области чайное блюдце именуют словом «сөңке», бусы – «катай», а в значении «очень много» употребляют редкое слово «бизумалык».

Там же мы зафиксировали колоритный свадебный чин – «борындык әни» и «борындык әти» (букв. «бурундучья мать» и «бурундучий отец»). Это наиболее уважаемые, авторитетные старейшины деревни – семейная пара, исполняющая роль посаженых родителей (как у православных или кряшен). Они сидят во главе свадебного стола и дают напутствие молодым. Причем это происходит не только на свадьбе, своим подопечным они помогают и в повседневной жизни.

Фото: © «Миллиард.Татар»

- А почему их так называют?

- По рассказам старожилов, когда-то таких посаженых родителей наряжали в особые полосатые одежды, напоминающие окрас бурундука. К слову, похожий обычай когда-то фрагментарно встречался и в некоторых селах самого Татарстана.

- Не создают ли диалектные различия языковой барьер?

- Ни в коем случае. У нас единый татарский язык с общей литературной нормой и диалектной системой. В каком бы регионе мы ни жили, базовый лексический и грамматический костяк – тот самый, что объединяет нацию, – остается общим.

А диалектные наслоения зависят от соседей и среды. В Поволжье татарская речь веками обогащалась марийскими и удмуртскими словами, в Сибири – заимствованиями из языков коренных сибирских народов. Эти локальные элементы лишь украшают речь.

К примеру, базовые географические термины – күл (озеро), урман (лес), елга (река) – понятны абсолютно всем. Но в Сибири для обозначения старицы, или высохшего русла реки, используют слово бурэн.

- В монгольском языке река ведь звучит как «мурэн»?

- Точно! По всей видимости, это древнее монгольское заимствование. Еще у сибирских татар есть специфика и в одежде, и в кухне, но она никогда не выходит за рамки общетюркской и татарской культурной матрицы.

«Чак-чак и многослойная губадия в большей степени характерны для казанских татар»

- Что едят татары за пределами республики? Везде ли пекут эчпочмаки?

- Основа везде узнаваема: мясо, тесто и картофель. Выпечка представлена во всевозможных вариациях. Например, в Западной Сибири очень любят кабартму – где-то ее жарят пышной и крупной, где-то помельче. А вот чак-чак и многослойная праздничная губадия исторически в большей степени характерны именно для казанских татар.

- А строганину сибирские татары переняли?

- Нет, сырую рыбу татары традиционно не едят – это кулинарная традиция северных народов. Кто-то из местных жителей может приготовить ее для себя, но национальным татарским блюдом строганина не стала.

- А чайные традиции?

- Чай – это святое. Чаепитие у татар представляет собой устоявшийся ритуал, выступающий важнейшим элементом традиции гостеприимства и семейного взаимодействия. В любой деревне, в любом доме нас первым делом сажали за стол – чай, выпечка к чаю – баурсак, кош теле, чак-чак, кабартма, юка и т.д., теплый прием. Для татар это не просто бытовая деталь, а важный знак уважения к гостю. Татары пьют его повсюду: в основном с сухофруктами, лимоном или молоком. И почти везде чай заваривают с добавлением ароматных дикорастущих трав – сибирские и бурятские сборы обладают совершенно неповторимым вкусом.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Во время голода начала 1920-х в Сибири спасалось много поволжских крестьян»

- Вы упомянули татар Бурятии. Как возникла эта диаспора и сколько татар там проживает сегодня?

- Татары Бурятии – потомки переселенцев. По данным переписи 2010 года, их насчитывалось 6813 человек, сегодня – около пяти тысяч. В 1930-е годы в СССР действовала государственная программа планового переселения рабочей силы, и эшелоны шли в Забайкалье вплоть до конца 1950-х годов. По районам спускались строгие разнарядки: отправить столько-то человек. Долгое время эта страница истории оставалась малоизученной.

Татар расселяли бок о бок с бурятами, поэтому сложилось много межнациональных семей. Нередко бабушка в семье – татарка, а внуки уже буряты. В шутку такие союзы называют «БТР» – «бурято-татаро-русская семья». К сожалению, татарский язык там почти угас: услышать его можно лишь от редких представительниц старшего поколения.

Зато бережно сохраняется национальная кухня: хозяйки пекут эчпочмаки, чак-чак, губадию. К Казани и Татарстану у бурятских татар неизменно теплое и трепетное отношение.

- Из каких районов Татарстана чаще всего отправляли людей?

- По архивным источникам, это Кукморский, Мамадышский, Сабинский, Кайбицкий, Агрызский и другие районы. В документах встречаются предписания руководству районов: «Направить на переселение в Бурятию 1000 человек». Привлекали молодых специалистов – сельских учителей, врачей, также переселяли целыми семьями. Директивные предписания носили общереспубликанский характер и распространялись на все районы Татарской АССР. Архивные данные, отражающие динамику и структуру переселения татар в Бурятию, систематизированы и опубликованы в монографии «Татары Бурятии», где представлены количественные показатели, территориальная привязка и социально-демографические характеристики переселенческих групп.

В тот период татар направляли на рыбные промыслы в Архангельскую область и на Камчатку, а также на работы в шахтах Казахстана. Изучение истории этих переселенческих групп – перспективное направление дальнейших исследований.

- Люди стремились вернуться на родину?

- Судьбы складывались по-разному. Были те, кто возвращался. В Красноярском крае, куда также уехало немало татар, мы наблюдали и обратную картину: освоившись на плодородных сибирских землях, люди возвращались в родные деревни, чтобы забрать с собой родственников. Особенно много поволжских крестьян добровольно спасалось в Сибири во время страшного голода начала 1920-х годов – тайга и реки давали пропитание. Переселенцам по госпрограммам, в основном, выделяли подъемные средства: инвентарь, скот, земельные наделы.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Фиксируем абсолютно все грани народной жизни: от сказок и колыбельных до ремесел и рецептов»

- Оказывается, татарские населенные пункты были даже на Дальнем Востоке…

- До Сахалина мы пока не добрались, но в Забайкальском крае насчитывается порядка 14 татарских населенных пунктов, правда, смешанных с бурятами. С точки зрения сохранения языка ситуация в них, я думаю, схожа с бурятской, но там мы еще не были. Регион требует изучения.

- Что происходит с собранным материалом после возвращения ученых в Казань?

- Полевая работа продолжается камеральной обработкой. Первичную систематизацию мы ведем прямо на выезде: днем – сбор материала, вечером – паспортизация. Для социолингвистического анализа строго фиксируются все параметры информанта: место жительства, возраст, образование, происхождение.

По приезде в институт начинается трудоемкая расшифровка аудио- и видеозаписей. Диалектологам необходимо не просто записать текст, но и зафиксировать фонетическую транскрипцию. Все полевые тетради и записи поступают на хранение в «Мирасханэ» – наш Центр письменного наследия, а цифровые копии загружаются на сервер.

По итогам каждой экспедиции издается отдельная монография в академической серии «Фәнни экспедицияләр хәзинәсеннән» («Из сокровищницы научных экспедиций»). На днях из печати вышел уже 25-й том, посвященный татарам Республики Бурятия.

Мы фиксируем абсолютно все грани народной жизни: от сказок и колыбельных до ремесел и рецептов. Собранный массив вводится в широкий научный оборот, на его базе пишутся кандидатские и докторские диссертации, монографии и каталоги. Мы не кабинетные ученые: каждый факт проверяется в полевых условиях собственными глазами и ушами.

Кроме того, институтом подготовлен фундаментальный 25-томный свод «Татар халык иҗаты» («Татарское народное творчество»), а также активно развиваются открытые цифровые платформы – в частности, электронный каталог топонимов и портал «Татфолкфонд» (электронный фонд татарского фольклора).

Продолжение следует. Начало см. здесь