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Культура 16 ноября 2026 21:30

ГБУ «Безопасность дорожного движения» стало обладателем гран-при «Наше время»

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Коллектив ГБУ «Безопасность дорожного движения» стал обладателем гран-при фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». Награду им вручил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев.

Символично, что на сегодняшнем гала-концерте фестиваля именно коллектив ГБУ БДД выступил с первым номером – национальным татарским танцем.

В этом году фестиваль впервые стал международным. На гала-концерт приехали представители Узбекистана, Турции, Казахстана и Белоруссии. Также впервые поучаствовал коллектив из Удмуртии.

#безнен заман - наше время #Фарид Абдулганиев #гбу бдд
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