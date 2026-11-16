ГБУ «Безопасность дорожного движения» стало обладателем гран-при «Наше время»

Коллектив ГБУ «Безопасность дорожного движения» стал обладателем гран-при фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». Награду им вручил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев.

Символично, что на сегодняшнем гала-концерте фестиваля именно коллектив ГБУ БДД выступил с первым номером – национальным татарским танцем.

В этом году фестиваль впервые стал международным. На гала-концерт приехали представители Узбекистана, Турции, Казахстана и Белоруссии. Также впервые поучаствовал коллектив из Удмуртии.