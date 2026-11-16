Егор Дружинин встретился с казанской молодежью на лекции Общества «Знание»

Актер, режиссер, хореограф, заслуженный артист Российской Федерации Егор Дружинин встретился с казанской молодежью на площадке «Дома Знаний». Лектор Российского общества «Знание» рассказал о своем профессиональном пути, переходе от актерской карьеры к режиссуре и роли музыки в создании театральных постановок.

Участниками встречи стали студенты творческих специальностей и начинающие деятели искусства. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Дружинин поделился историей своего перехода от актерской работы к режиссуре и хореографии. По его словам, это не было изначальной целью, а стало результатом многолетнего творческого поиска. Артист признался, что театральный институт не придал ему уверенности в собственных силах и только после 40 лет он почувствовал себя готовым выходить на сцену.

«Совесть мне помогла, потому что я никогда не считал себя тем, кто может просто выходить и играть», – отметил он.

Также лектор рассказал о влиянии семьи на выбор профессии. Его отец был известным хореографом и настоял на занятиях классическим танцем, считая академическую подготовку необходимой. Кроме того, благодаря его участию вторая картина о Петрове и Васечкине превратилась в фильм-мюзикл.

Отдельной темой встречи стала роль музыки в создании спектаклей. Дружинин объяснил, что при работе над постановками музыкальная основа нередко становится отправной точкой для развития сценического действия. В качестве примера он привел спектакль «Без слов всюду жизнь».

«Музыка рождает желание, а желание рождает действие – именно так появляется сцена», – подчеркнул артист.

В ходе встречи участники также обсудили сочетание классической и современной хореографии, подготовку универсальных танцовщиков, особенности работы с музыкальным материалом и поиск собственного творческого пути. Дружинин поделился опытом сотрудничества с ведущими деятелями балета и рассказал об изменении отношения академических театров к современной хореографии.

В завершение встречи артист ответил на вопросы студентов о режиссуре мюзиклов и применении современных технологий в театральных постановках.