Четыре вуза РТ войдут в Ассоциацию технических университетов России и Китая

Казань впервые примет Форум технических университетов России и Китая. Он пройдет с 22 по 25 ноября 2026 года и объединит 101 делегацию: 53 российские и 48 китайских университетов. Форум приурочен к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) и станет одним из центральных событий перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования в 2026–2027 годах.

В ассоциацию в рамках форума войдут четыре вуза Татарстана: КНИТУ имени Туполева, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис и Казанский государственный энергетический университет.

Одной из ключевых инициатив станет создание Российско-Китайского университета передовых технологий на базе КФУ и Шаньдунского университета. Стороны планируют оформить проект в виде консорциума CRUTech. Кроме того, Университет Иннополис намерен расширить сотрудничество с китайскими техническими вузами.

Еще одно направление – промышленное партнерство Татарстана с китайской провинцией Ляонин. Его планируют развивать в рамках Российско-Китайского альянса промышленно-технологических инноваций с участием промышленной группы «Цишэн», Агентства инвестиционного развития республики и «Татнефти».

Всего на форуме рассчитывают подписать около 20 стратегических документов.

Деловая программа и технологическая выставка пройдут в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева. Научно-практическую часть разделят на восемь технологических направлений. Среди основных тем – искусственный интеллект, энергетика, аэрокосмическая отрасль и подготовка инженерных кадров.

В последний день форума, 25 ноября, делегации посетят ведущие предприятия и инновационные центры Татарстана, чтобы оценить возможности для совместных проектов.

Мероприятие соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Аккредитация для журналистов и блогеров продлится до 18 ноября 2026 года.