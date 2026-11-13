Волонтеры Заинского района изготовили более 2,3 тыс. масксетей для бойцов СВО

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Волонтеры Заинского района изготовили более 2,3 тыс. маскировочных сетей для участников специальной военной операции. К этому результату пришли две группы добровольцев – из села Савалеево и трех населенных пунктов: Дүрт-Мунчи, Кабан-Бастрыка и Зичебаша.

В Савалеево 12 ноября завершили работу над 1,5-тысячной сетью. Местные жительницы занимаются этим с февраля 2024 года. Помимо маскировочных сетей, они собирают продукты, готовят травяные чаи и домашнюю лапшу для отправки на передовую. В честь достижения в сельском Доме культуры для волонтеров организовали чаепитие, показали видеоролик об их работе и подготовили музыкальную программу.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Еще одна группа добровольцев начала плести сети 7 октября 2024 года в Доме культуры села Дүрт-Мунча. За это время женщины из Дүрт-Мунчи, Кабан-Бастрыка и Зичебаша изготовили 800 изделий. Поскольку жительницам Зичебаша далеко добираться до Дүрт-Мунчи, они организовали пункты плетения в своем селе.

Вместе с сетями волонтеры отправляют бойцам предметы первой необходимости: нижнее белье, носки, влажные салфетки и другие вещи. Жители, которые не могут участвовать в плетении, помогают финансово.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Руководитель волонтерского движения «Заинск с вами» Елена Хисаметдинова отметила большой вклад женщин в общее дело. Участницы движения намерены продолжать работу, пока бойцы не вернутся домой.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из направлений общественной работы в стране. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность единства общества и помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи, а также тем, кто ждет их возвращения дома.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой