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Общество 16 ноября 2026 19:36

Путин обсудил модернизацию аэропорта Казани с министром транспорта России

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Путин обсудил модернизацию аэропорта Казани с министром транспорта России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Дмитрием Ядровым. Они обсудили модернизацию аэропортов, развитие авиасообщения и сертификацию новых самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В 2026 году новые терминалы открыли в Барнауле, Оренбурге, Благовещенске, Пскове и Казани. Также продолжается обновление аэродромной инфраструктуры. Объекты ввели в эксплуатацию в Махачкале, Грозном и Новосибирске, завершили ремонт перрона в Перми. До конца года планируют реконструировать перрон в Магнитогорске.

За девять месяцев транспортный комплекс обслужил почти 11,5 млрд пассажиров и 5,7 млрд тонн грузов. Российские авиакомпании перевезли 79,6 млн человек. Почти 55% полетов выполнялись в обход Москвы.

Прямое авиасообщение действует с 39 странами. В Россию летают 61 иностранная авиакомпания из 30 государств. Общий парк воздушных судов насчитывает 1 075 самолетов.

#Аэропорт Казани #Владимир Путин
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